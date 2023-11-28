تنين الكومودو يصل إلى مقره الجديد

حيوان الكومودو فارانوس، البالغ من العمر 12 عاماً، والمعروف أيضاً باسم «تنين كومودو»، يستكشف حظيرته في جناح الحيوانات المتغيرة في حديقة الحيوان القديمة في بوزنان، بولندا، التي وصل إليها يوم 26 نوفمبر الجاري. ووُلد هذا الحيوان المسمى براكاستان في لوس أنجلوس، ثم تم نقله لأول مرة إلى لايبزيغ في ألمانيا، ثم إلى براغ في جمهورية التشيك وأخيراً، وصل قبل أسبوعين، إلى بوزنان، عاصمة محافظة بولندا الكبرى.