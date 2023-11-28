48% من الألمان يخشون تدهور أوضاعهم المعيشية خلال السنوات الـ 10 المقبلة

أظهرت نتائج مسح اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن نحو نصف الألمان يخشون من تدهور أوضاعهم المعيشية كمستهلكين خلال السنوات المقبلة. ويظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «فورسا»، بتكليف من «اتحاد منظمات المستهلك الألمانية»، أن 48% من البالغين الألمان يتوقعون أن تتدهور أوضاعهم خلال العقد المقبل. وقد تم إجراء الاستطلاع بمناسبة «يوم المستهلك الألماني».

وبحسب المسح الذي أُجري لحساب اتجاه منظمات المستهلكين الألمان، فإن 48% من البالغين في ألمانيا يتوقعون تدهور حالتهم كمستهلكين خلال السنوات الـ10 المقبلة. يأتي هذا المسح بمناسبة يوم المستهلك الألماني للعام الجاري والموافق أمس.

وشمل المسح عينة تضم 1003 بالغين تم استطلاع رأيهم خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري. وبحسب المسح ورداً على سؤال عن الموضوعات المهمة للمستهلكين التي يحتجون إليها أكثر من غيرها إلى تحرك سياسي، قال 38% ممن شملهم المسح إنه موضوع إمدادات الطاقة، وقال 23% منهم إن موضوع نظام التقاعد هو الأولى بالتحرك السياسي.

ومن المقرر أن يناقش الخبراء خلال «يوم المستهلك»، وجهات النظر بشأن القضايا التي تخص المستهلك، مثل المعاشات والتنقل والذكاء الاصطناعي. من ناحيتها، قالت عضو مجلس إدارة اتحاد منظمات المستهلكين في ألمانيا رامونا بوب، إن شعور نحو نصف المستهلكين بالقلق من تدهور أوضاعهم المعيشية خلال السنوات المقبلة يمثل جرس إنذار.