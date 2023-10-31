مدرسة مصارعة هندية تمنح الفتيات حياة جديدة

الفتاة تمانا، البالغة من العمر 18 عاماً، وزملاؤها يتدربون خلال جلسة صباحية للياقة البدنية والتدريب في مدرسة ألتيوس للمصارعة في سيساي، هاريانا، الهند. وتعيش تمانا في قرية مجاورة وتأتي إلى المدرسة لتتدرب مع 20 فتاة أخريات. ويدفع بعض أولياء الأمور نحو 9100 روبية (109 دولارات) شهرياً لتغطية تكاليف السكن والرسوم الأكاديمية، التي تقدمها المدرسة. وقالت مؤسستها أوشا شارما، 50 عاماً: «لم يكن للمرأة قيمة في القرية من قبل» مضيفة «عندما افتتحنا الأكاديمية وبدأت الفتيات في الحصول على الميداليات، كان من الجميل أن أعرف أن الفتيات أنفسهن اللاتي اعتدن على رعي الأبقار والجاموس أصبحن الآن مفضلات من قبل الرجال في الأسرة» .