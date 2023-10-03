تفشي حمّى الضنك يرهق المنظومة الصحية في بنغلاديش

توفي أكثر من 1000 شخص بسبب حمى الضنك، في بنغلاديش، منذ مطلع العام، بحسب الأرقام الرسمية، ما يمثل أسوأ انتشار للفيروس الذي ينقله البعوض في البلاد.

وتشير أرقام نشرتها المديرية العامة للخدمات الصحية، إلى وفاة 1006 أشخاص من بين أكثر من 200 ألف إصابة مؤكدة.

وقال مدير الخدمات الصحية السابق، نذير أحمد، إن عدد الوفيات منذ مطلع 2023 يفوق إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ عام 2000، عندما رصدت بنغلاديش أول تفشٍّ لحمى الضنك على أراضيها.

وقال لوكالة «فرانس برس»، «إنه حدث هائل، سواء في بنغلاديش أو في العالم».

وكانت منظمة الصحة العالمية حذّرت في سبتمبر الماضي، من أنّ بنغلاديش تشهد أسوأ موجة تفشّ لحمّى الضنك في تاريخها.

وأشار مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن «الوباء يمارس ضغطاً هائلاً على النظام الصحي في بنغلاديش».