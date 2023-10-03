خطط لحظر الهواتف الذكية في مدارس إنجلترا

قد يتم حظر الهواتف المحمولة في المدارس في إنجلترا، إذا نجحت المحاولة الأخيرة لدفع هذا الإجراء من قبل وزيرة التعليم المحافظة، جيليان كيجان.

والتوجيه، الذي سيوحد جميع المدارس في إنجلترا، سيؤثر في اليوم الدراسي بأكمله، ومن المقرر أن تقدم كيجان التفاصيل أمام مؤتمر حزب المحافظين، في مانشستر، هذا الأسبوع. وتشجع الوزارة، بالفعل، مديري المدارس على الحد من استخدام الهاتف، حيث وضعت العديد من المدارس قيوداً. ولكن هيئة الإذاعة البريطانية ذكرت أن كيجان أرادت أن تقدم إرشادات موسعة، وقالت مصادر حكومية، إنها واثقة من أنه سيكون لها تأثير.

وسيتم إصدار التوجيهات «قريباً»، على الرغم من أن هيئة الإذاعة البريطانية قالت إنه لم يتم الإعلان عن تاريخ محدد. وقال مصدر حكومي: «تعتقد وزيرة التعليم أن الهواتف المحمولة تشكل تحدياً خطيراً، يتعلق بالتشتيت والسلوك التخريبي والتنمر، لذلك ستحدد طريقة للمضي قدماً لتمكين المعلمين من حظر الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية».