غاني يحوّل شاحنة إلى عيادة متنقلة تقدم الرعاية الصحية في القرى النائية

شعر الشاب الغاني أوسي بواتينغ بالحاجة إلى تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمجتمعات النائية في غانا. وعمل بجد في المدرسة وحصل على منحة لدراسة علم الأحياء في جامعة كورنيل في الولايات المتحدة. ويقول بواتينغ، الذي حصل في النهاية على درجة الماجستير في إدارة الرعاية الصحية: «كنت أتعلم الكثير عن ارتفاع ضغط الدم والسكري والأشياء التي لم يكن الناس في الوطن يعرفون أنها يمكن أن تسبب الوفاة».

نشأ بواتينغ في قرية صغيرة جنوب غانا، وشاهد العديد من أفراد أسرته وجيرانه يكافحون للحصول على الرعاية الصحية الأساسية. وفي العديد من مناطق البلاد، يستغرق الوصول إلى أقرب مستشفى ساعات. ويقول إن كثير من الناس فقدوا حياتهم بسبب أمراض يمكن الوقاية منها أو علاجها. وكان من بينهم جدته وخالته. ويضيف «كانت جدتي تشكل جزءاً كبيراً جداً من حياتي، لقد كان الأمر صعباً للغاية عندما فقدناها، وكان ذلك بسبب شيء كان من الممكن تلافيه بسهولة، وهذا هو الجزء المؤلم من القصة».

لذلك أراد بواتينغ إيجاد طريقة لإزالة هذه العوائق أمام الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم. بدأ مؤسسته غير الربحية «مؤسسة الأمل»، وفي عام 2021، من خلال شاحنة صغيرة حولها إلى مكتب طبيب متنقل وبدأ في تقديم الرعاية الصحية مباشرة إلى المحتاجين.

وتسافر العيادة المتنقلة والفريق الطبي المصاحب لها مرات عدة في الأسبوع إلى المجتمعات النائية في غانا لتقديم رعاية طبية روتينية مجانية. وفي كل رحلة، يتكوّن فريق بواتينغ من طبيب وممرضة ومساعد طبيب ومساعد عمليات. وفي الشاحنة، يمكنهم تشغيل المختبرات الأساسية مثل تحليل الدم والبول، وكذلك وصف الأدوية وتوفيرها. ويقول «إنه مثل متجر شامل».

منذ إطلاقها قدمت مؤسسة الأمل خدمات طبية لأكثر من 40 ألف غاني عبر أكثر من 45 مجتمعاً ريفياً لم يكن لديهم رعاية طبية يسهل الوصول إليها من قبل. وقامت المؤسسة أيضاً بتدريب 20 متطوعاً للعمل في مجال الصحة.