إطفائي يستولي على مركبة تابعة لأحد مراكز الإطفاء في الكويت

المصدر: «الجريدة» الكويتية

قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في الكويت، العميد خليل الأمير، إن «الإطفاء»، وبناء على تعليمات مديرها العام، الفريق خالد المكراد، اتخذت كل التدابير القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، في ما يتعلق بأحد رجال الإطفاء، الذي ارتكب حادثاً مرورياً، وهو يقود سيارة تابعة لـ«الإطفاء»، نوع «وانيت»، وعند نقله للمستشفى تشاجر مع محقق المستشفى، ورجال الأمن هناك.

وأضاف العميد الأمير أن الفريق المكراد أمر بإجراء تحقيق عاجل حول الواقعة، إذ تبين أن إطفائياً برتبة وكيل عريف، حضر إلى مقر عمله في مركز إطفاء الزور في ساعة مبكرة من صباح أمس، وأخذ سيارة الخدمات بالمركز من نوع «وانيت»، وانطلق بها إلى جهة غير معلومة، وتعرض لحادث مروري، وأصيب خلاله، ونقل على أثره إلى مستشفى العدان، وهناك تشاجر مع المحقق ورجال الأمن، الذين أبلغوا بدورهم غرفة العمليات.

وذكر أن الفريق المكراد أمر، بمجرد وصول التقرير إليه، باتخاذ كل العقوبات الإدارية ضد الإطفائي، وتسجيل قضية سرقة مركبة تابعة لـ«الإطفاء» وإتلافها، مشيراً إلى أن جهات التحقيق في قطاع الأمن بوزارة الداخلية سجلت قضايا عدة بحق الإطفائي، وأمرت بحجزه على ذمتها.

من جهة أخرى، أصيب ستة أشخاص بحالات اختناق وإجهاد حراري، جراء حريق كبير اندلع مساء أول من أمس، في بناية بمنطقة حولي، ونجح رجال الإطفاء في إنقاذ عدد كبير من سكان البناية، بعد أن حاصرتهم أعمدة الدخان، كما أسفر الحادث عن خسائر مادية جسيمة.