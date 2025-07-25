سلسلة اتهامات لهيلاري كلينتون.. تتناول «مهدئات قوية» وتعاني مشكلات عاطفية        

أطلقت مديرة الاستخبارات الوطنية في إدارة الرئيس، دونالد ترامب، تولسي غابارد، سلسلة اتهامات صادمة، أخيراً، ضد هيلاري كلينتون، مدعية أنها كانت تتناول «مهدئات قوية»، وتعاني «مشكلات نفسية عاطفية» خلال انتخابات عام 2016، وقالت غابارد إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان لديه هذه المعلومات، وكان يخطط لاستخدامها ضد كلينتون خلال فترة رئاستها، في حال فازت.

ووردت هذه المعلومات بتقرير صدر، في سبتمبر 2020، عن لجنة الاستخبارات الدائمة المختارة بمجلس النواب، حول محاولات روسيا للتأثير في الانتخابات، ورفعت غابارد السرية عنه، أول من أمس، وأوضحت: «يُظهر هذا التقرير أن بوتين تفادى التسريب، وامتنع عن تسريب مواد مسيئة لهيلاري كلينتون قبل الانتخابات، وكان يخطط لنشرها بعد الانتخابات».

ويزعم التقرير الذي رفعت عنه السرية، أيضاً، أن كلينتون عانت أمراضاً صحية مثل داء السكري من النوع الثاني، ومرض نقص تروية القلب، كما زعم التقرير أن كلينتون، التي كانت آنذاك وزيرة الخارجية في إدارة أوباما، عقدت اجتماعات سرية، برفقة مساعديها الحكوميين، مع زعماء دينيين، حيث عُرضت عليهم «زيادات كبيرة في التمويل» من وزارة الخارجية، مقابل دعمهم السياسي في الانتخابات، وقالت غابارد: «لقد تعمدت أجهزة الاستخبارات إخفاء معلومات استخباراتية أظهرت أن بوتين كان يحتفظ بأخطر المواد التي بحوزته عن هيلاري كلينتون حتى فوزها المحتمل والمرجح»، وأضافت: «كانت هناك رسائل بريد إلكتروني رفيعة المستوى من اللجنة الوطنية الديمقراطية، تضمنت أدلة مفصلة عن مشكلات هيلاري النفسية والعاطفية، ونوبات الغضب غير المنضبطة، والعدوانية، وأن وزيرة الخارجية آنذاك (كلينتون) كانت تتناول نظاماً يومياً من المهدئات القوية».

وكانت كلينتون تعرضت لأزمة صحية عامة خلال انتخابات عام 2016، وأُغمي عليها، وتعثرت في مراسم إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر في نيويورك، في حادثة صُوِّرت بواسطة هاتف محمول.

وأظهر الفيديو كلينتون وهي تتأرجح، ثم يرفعها مساعدوها إلى السيارة، بعد مغادرتها حفل تأبين في موقع هجوم مركز التجارة العالمي عام 2001، وأعلنت حملة كلينتون لاحقاً أنها شُخصت بالتهاب رئوي، وبعد بضعة أيام، أعلن طبيبها أن كلينتون بصحة جيدة، وقادرة على تولي منصب الرئاسة.

وكانت هناك مخاوف صحية أخرى، ففي يناير 2011، أثناء رحلة رسمية إلى اليمن، تعثرت كلينتون وسقطت على درج الطائرة أثناء مغادرتها البلاد.

وتضمن تقرير مجلس النواب، الذي رُفعت عنه السرية، سلسلة اتهامات لكلينتون، منها: «اعتباراً من سبتمبر 2016، حصل جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي على معلومات من اللجنة الوطنية الديمقراطية، تفيد بأن الرئيس أوباما وقادة الحزب اعتبروا الحالة الصحية للوزيرة كلينتون (مقلقة للغاية)، ورأوا أنها قد تُؤثر سلباً بشكل خطر على فرص فوزها في الانتخابات، وقد أُحيطت معلوماتها الصحية بسرية تامة، ولم يُطلع حتى أقرب مستشاريها على المعلومات الكاملة، كما اطلع جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي على اتصالات من اللجنة الوطنية الديمقراطية، تُفيد بأن كلينتون تعاني مشكلات نفسية وعاطفية مُتفاقمة، تشمل نوبات غضب لا يمكن السيطرة عليها، وعدوانية، وأن وزيرة الخارجية السابقة تعاطت (مهدئات قوية)، ورغم خوفها من الخسارة، ظلت مهووسة بالسلطة».

ورد أوباما على ما اعتبر «ادعاءات غريبة» صادرة عن إدارة ترامب، ورفض مكتبه هذه الادعاءات، معتبراً إياها مثالاً آخر على ما وصف بـ«الهراء والتضليل» المستمر الصادر من البيت الأبيض، وأعلن مكتبه في بيان: «لا شيء في الوثيقة، التي صدرت الأسبوع الماضي، يُقوض الاستنتاج المُتعارف عليه بأن روسيا عملت على التأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لكنها لم تنجح في التلاعب بأي أصوات». عن «ديلي ميل»

. كلينتون تعثرت وسقطت على درج الطائرة في يناير 2011 أثناء رحلة رسمية إلى اليمن.