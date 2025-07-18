برنامج تلفزيوني يسخر من الأمير هاري وميغان ماركل

خلال مقطع دعائي لمسلسل جديد يحمل عنوان «ربات بيوت لندن الحقيقيات»، تم توجيه انتقادات لاذعة للخلاف بين العائلة المالكة والأمير هاري وميغان ماركل.

ويظهر المقطع الدعائي، الذي تم عرضه في 15 يوليو الجاري، الممثلة البريطانية بانثيا باركر، وهي تقترح خطتها الجريئة لمواجهة الملك تشارلز الثاني، بشأن خلافه مع الأمير هاري وميغان ماركل في فعالية أقيمت في القصر.

وظهرت بانثيا في سيارة مع زوجها، المحامي البريطاني إد باركر، في المسلسل الدعائي، في طريقهما إلى ما يبدو أنه حفل في حديقة قصر باكنغهام، وقالت بانثيا: «سأسأل الملك: ما رأيك في هاري وما فعله؟».

ويسارع زوجها بالتدخل، وبدا وكأنه يقرأ مازحاً من كتيب: «سيقول، بالضبط، لا تسألوا الملك عن هاري وميغان».

ويأتي توقيت المواجهة الملكية المقترحة في خضم جهود مصالحة أخيرة بين الأمير هاري والملك تشارلز.

وانكشف الخلاف على العلن بين أفراد العائلة المالكة عام 2020، بعد تخلي دوق ودوقة «ساسكس» عن أدوارهما الملكية، ومنذ تنحيهما كشف هاري وميغان عن حقائق صادمة حول فترة وجودهما في العائلة المالكة، وذلك في مسلسليهما الوثائقيين على «نتفليكس» ومذكرات هاري «سبير».

إلا أن هناك مؤشرات إلى وجود مصالحة بين الأمير هاري ووالده، بعد اجتماع كبار مساعديهما في لندن، الأسبوع الماضي، إذ التقت رئيسة موظفي دوق «ساسكس» ومديرة الاتصالات الجديدة ميرديث ماينز، مع سكرتير الاتصالات للملك تشارلز، توبين أندريا، في التاسع من يوليو، في وقت كان فيه ليام ماغواير، وهو المسؤول عن الصحافة البريطانية لهاري وميغان، حاضراً أيضاً.

وجرى عقد الاجتماع على شرفة نادي الرابطة الملكية لما وراء البحار، المخصص للأعضاء فقط، والمطل على حديقة «غرين بارك» التي تبعد دقائق فقط سيراً على الأقدام عن قصر باكنغهام.

ويأتي هذا في الوقت الذي نفى فريق الأمير هاري تسريب تفاصيل الاجتماع، حيث ظهرت تفاصيل المحادثات الخاصة، بما في ذلك مكان وتوقيت وطبيعة الاجتماع، في صحيفة «ميل أون صنداي» بعد تصوير المشاركين على شرفة النادي.

وستبدأ حلقات مسلسل «ربات البيوت الحقيقيات في لندن»، بتاريخ 18 أغسطس، على منصة البث «هايو»، وهو مسلسل مكون من 10 حلقات، وسيتابع حياة ست سيدات ثريات من لندن.

عن «ديلي إكسبريس»

. خلاف أفراد العائلة المالكة انكشف في 2020.