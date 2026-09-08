هاري وميغان يتفاجآن برسالة قصر باكنغهام

أصيب الأمير هاري وزوجته ميغان بحالة من الدهشة بسبب الطريقة التي أصدر بها قصر باكنغهام رسالة توضح أنهما لا يزالان عضوين غير عاملين في العائلة المالكة، وذلك رغم عودتهما إلى المملكة المتحدة.

وكانت الرسالة، التي تم إرسالها بالنيابة عن الملك تشارلز الثالث إلى كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، بمثابة مفاجأة للزوجين عندما تم نشرها في وسائل الإعلام، أمس الاثنين؛ حيث يرجع ذلك بصورة جزئية إلى أنهما لم يمنحا سوى وقت قصير لمراجعة محتواها أو التعليق عليه، بحسب مصدر مطلع .

وذكر المصدر أن ممثلي الزوجين حصلا على نسخة من الرسالة قبل ساعة و12 دقيقة فقط من نشرها في وسائل الإعلام.

وأضاف المصدر أن ذلك لم يترك لهما سوى وقت قصير للرد، حيث كان من الصعب التواصل مع هاري - الذي كان في اجتماع - إلا قبل دقيقتين فقط من صدور الرسالة.