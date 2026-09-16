بسبب مجموعة "واتساب" لأولياء الأمور.. تسريب رقم ميغان ماركل الشخصي

تواجه ميغان ماركل، أزمة جديدة تتعلق بالخصوصية، بعدما تسرّبت رسائلها ورقم هاتفها الشخصي من مجموعة مخصصة لأولياء أمور الطلاب في المدرسة التي التحق بها طفلاها في المملكة المتحدة.

وتسببت واقعة تسريب رقم هاتف ميغان ماركل الشخصي في حالة استنفار أمني، بعدما ظهر الرقم ضمن مجموعة على تطبيق «واتساب» مخصصة لأولياء أمور الطلاب، كانت قد انضمت لها في الليلة السابقة لليوم الأول لطفليها، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، في مدرسة بالمملكة المتحدة.

ونشرت صحيفة «ذا صن» لقطة شاشة من المحادثة، التقطها أحد أعضاء المجموعة، وظهرت فيها رسائل ترحيب من عدد من الأمهات بميغان، التي كان من المقرر أن ينضم ابنها آرتشي إلى المدرسة في اليوم التالي.

وكتبت إحدى المشاركات في المجموعة: "مرحباً بميغان، التي سينضم ابنها آرتشي إلى المدرسة غداً"، فيما كتبت مشاركة أخرى: "أهلًا بكِ!". وردت ماركل على رسائل الترحيب قائلة: "مرحباً يا أمهات! شكراً على هذا الترحيب الحار.. سعيدة جدًا بانضمامي إلى هذا المجتمع".

ولم تقتصر لقطة الشاشة على إظهار نص المحادثة، إذ ظهر فيها أيضاً رقم هاتف ميغان الشخصي بوضوح، ما أضاف بُعداً أمنياً إلى الواقعة.

جاء تسريب رقم ميغان بعد فترة قصيرة من قرار الأمير هاري وميغان ماركل سحب طفليهما، آرتشي وليليبت، من المدرسة بشكل مفاجئ، وذلك بعد يومين فقط من بدء الدراسة، بسبب مخاوف أمنية مرتبطة بحركة المرور الكثيفة من وإلى المدرسة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم العائلة أن القرار جاء بعد مناقشات أمنية تناولت الترتيبات العملية الخاصة بنقل الطفلين، فيما أشارت تقارير إلى أن المسافة والازدحام المروري الشديد خلال فترات توصيل الطفلين واصطحابهما وضعا الفريق الأمني الخاص تحت ضغط كبير.

وفي أحد الأيام، تسبب الازدحام المروري الكثيف في صعوبة الحفاظ على تماسك موكب سيارات الحراسة، ما كشف ثغرات عملية لم تكن واضحة بالقدر نفسه خلال المعاينة المبدئية للمدرسة قبل انطلاق العام الدراسي.

وأكد المتحدث باسم الثنائي أن هذا الإجراء لا يشير إلى وجود أي تقصير من جانب المدرسة السابقة، موضحاً أن الأمير هاري وميغان أعربا عن امتنانهما الشديد للمعلمين والموظفين، تقديراً للرعاية الاستثنائية التي تلقاها طفلاهما خلال اليومين اللذين قضياهما في المدرسة.