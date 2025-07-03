40 قتيلاً في حريق مصنع بالهند

أعلنت شركة «سيجاتشي إندستريز» الهندية، أمس، أن حريقاً اندلع في مصنع للمواد الكيماوية تابع لها بجنوب البلاد الإثنين الماضي، أسفر عن مقتل 40 شخصاً وإصابة ما يزيد على 33 آخرين.

وذكرت الشركة في بيان، أن العمل سيظل متوقفاً في المصنع لنحو 90 يوماً. وشكلت حكومة ولاية تيلانجانا، حيث يوجد المصنع، لجنة من خمسة أعضاء للتحقيق في ملابسات الحادث الذي لم يكشف بعد عن سببه.

وقالت الشركة: «إلى أن تظهر نتائج التحقيق، نود التوضيح أن الحادث لم ينجم عن انفجار مفاعل في المصنع».

ووفقاً لما أعلنته الحكومة، كان 143 شخصاً يعملون في المصنع وقت وقوع الحادث.