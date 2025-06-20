سورية تنفذ أول تحويل مصرفي عبر «سويفت»

أكد حاكم مصرف سورية المركزي، عبدالقادر الحصرية، أمس، أن سورية نفذت هذا الأسبوع أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام «سويفت» للمدفوعات الدولية منذ اندلاع الحرب التي استمرت 14 عاماً.

وتمثل الخطوة إنجازاً مهماً في مساعي سورية لإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي.

وقال الحصرية لـ«رويترز» في دمشق إن أول معاملة تجارية كانت من بنك سوري إلى بنك إيطالي، مؤكداً أن «الباب مفتوح أمام المزيد».

يشار إلى أن البنوك السورية كانت معزولة فعلياً عن إمكانية إجراء أو استقبال تحويلات مالية دولية، بشكل رسمي وقانوني، عبر القنوات المصرفية المعتادة.