«حادث خطر» خلال تدشين سفينة حربية في كوريا الشمالية

وقع «حادث خطر» خلال احتفال تدشين سفينة حربية كورية شمالية، في واقعة اعتبرها الرئيس، كيم جونغ أون، «عملاً إجرامياً»، بحسب ما أفادت، أمس، وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وقالت الوكالة إنه خلال مراسم تدشين مدمّرة جديدة، تبلغ زنتها 5000 طن، بمدينة تشونغجين الساحلية في الشمال الشرقي، وقع «حادث خطر».

وبموازاة ذلك، أعلن الجيش الكوري الجنوبي من جهته أن بيونغ يانغ أطلقت، أمس، «صواريخ عدة مجنحة غير محددة»، باتجاه البحر الشرقي الذي يسمى أيضاً بحر اليابان.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية الشمالية، فإن حادث السفينة نجم عن «قلة خبرة القيادة والإهمال التشغيلي» أثناء مراسم التدشين «ما تسبّب في سحق بعض أجزاء قاع السفينة الحربية»، و«اختلال توازنها».

وأضافت الوكالة أن كيم جونغ أون شاهد كل ما جرى، ووصفه بأنه «عمل إجرامي ناجم عن إهمال مطلق»، و«لا يمكن التسامح معه».

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن «الأخطاء غير المسؤولة» التي ارتكبها المسؤولون المذنبون «ستتم معالجتها في الاجتماع الكامل للجنة المركزية للحزب، الذي سيعقد الشهر المقبل»، ولم تحدد الوكالة اسم المدمرة التي تعرضت للحادث.

والشهر الماضي، كشفت بيونغ يانغ عن مدمّرة يبلغ وزنها 5000 طن أيضاً، أطلق عليها اسم «تشوي هيون» مزودة بـ«أقوى الأسلحة» من المرتقب أن «تدخل في الخدمة في مطلع العام المقبل».