فيضانات مفاجئة تعزل بلدات أسترالية

شهد جنوب شرق أستراليا أمطاراً غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات مفاجئة عزلت بلدات بأكملها، أمس، وأجبرت بعض السكان على اللجوء إلى أسطح منازلهم، في حين أصدرت السلطات أوامر إخلاء مفاجئة بسبب تخطي منسوب مياه الأنهار مستويات الخطر.

وكانت البلدات الريفية - في منطقتَي هانتر وميد نورث كوست في نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أستراليا - شهدت هطول أمطار بما يتجاوز معدل أربعة أشهر خلال 24 ساعة فقط.

وقال وزير خدمات الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز، جهاد ديب: «شهدنا هطول كمية هائلة من الأمطار، حيث تساقطت الأمطار بغزارة شديدة من دون توقف، ولا يذهب الماء بعيداً، ويُعزى ذلك إلى أسباب عدة، منها تشبع الأرض بالمياه وارتفاع منسوب مياه الأنهار».

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية في أحدث تقرير لها إلى أن بعض المناطق ربما تشهد ما يصل إلى 300 ملليمتر من الأمطار خلال يوم واحد، أي ثلاثة أمثال متوسط كمية الأمطار التي يشهدها شهر مايو.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بعض السكان تغمرهم المياه حتى الكاحل ويجلسون داخل منازلهم منتظرين طواقم الإنقاذ.