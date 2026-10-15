تركيا.. أمطار غزيرة تغرق شوارع إسطنبول وتتسبب في تعليق الدراسة

تسببت أمطار غزيرة هطلت على إسطنبول، أمس، في فيضانات واسعة أغرقت شوارع وأنفاقاً، وعطلت حركة مركبات، وأدت إلى انهيارات أرضية في عدة مناطق.

وأفادت وكالة الأناضول التركية بأن المياه غمرت شوارع في عدد من الأحياء وتسربت إلى شقق بالطوابق الأرضية وأقبية، فيما أعلن مكتب والي إسطنبول تلقي أكثر من ألف بلاغ طارئ يتعلق بالفيضانات والانهيارات الأرضية وسقوط الأشجار وحوادث أخرى.

وقرر والي إسطنبول داود جول تعليق الدراسة الحضورية يوم الخميس، وحظر استخدام المركبات ذات العجلتين بدءاً من مساء الأربعاء، فيما نُشر نحو 8 آلاف من أفراد فرق الطوارئ وألفا مركبة وآلية.