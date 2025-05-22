الصين: مشروع «القبة الذهبية» الأميركية يقوّض الاستقرار العالمي

حذّرت الصين، أمس، من أن مشروع «القبة الذهبية» الصاروخي، الذي أعلنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، «يقوّض الاستقرار العالمي»، داعية الولايات المتحدة إلى التخلي عنه.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن المشروع الذي خصص له ترامب تمويلاً أولياً مقداره 25 مليار دولار «يقوّض التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالميين، وتعرب الصين عن قلقها البالغ حيال ذلك، كما نحضّ الولايات المتحدة على التخلي عن تطوير ونشر نظام دفاع صاروخي عالمي في أقرب وقت ممكن».

وكان ترامب قال، أول من أمس، عند الإعلان عن «القبة الذهبية»: «خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعاً صاروخية متطورة جداً»، مضيفاً: «يسرني أن أعلن أننا اخترنا رسمياً هيكلية هذه المنظومة المتطورة».

وأوضح: «ستكون القبة الذهبية قادرة على اعتراض الصواريخ حتى لو أُطلقت من جوانب أخرى من العالم، وحتى لو أُطلقت من الفضاء.. إنها مهمة جداً لنجاح بلدنا ولبقائه أيضاً».

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الجنرال مايكل غيتلاين، من قوة الفضاء الأميركية، سيترأس المشروع، مضيفاً أن كندا أعربت عن اهتمامها بالمشاركة فيه.

لكن فيما قال ترامب إن الكلفة الإجمالية للمشروع هي 175 مليار دولار، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس كلفة الصواريخ الاعتراضية للتصدي لعدد محدود من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بين 161 مليار دولار و542 ملياراً على مدى 20 عاماً.