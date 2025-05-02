ترامب يتعرّض للسخرية بعد ظهوره نائماً في جنازة البابا فرنسيس

كثيراً ما يوجّه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إهانات إلى سلفه جو بايدن، وكثيراً ما يحلو له أن يطلق عليه لقب «جو النعسان»، لنومه في الأماكن العامة، لكن يبدو أن الدوائر دارت الآن على ترامب، إذ رصدته بعض المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي ورأسه منحنٍ، ويبدو أنه راح في غفوة خلال جنازة البابا فرنسيس.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أخيراً، صورٌ تُظهر الرئيس نائماً خلال الجنازة في روما، ما عرّضه للسخرية، وأثار جدلاً وانتقادات واسعة.

وكان ترامب، البالغ من العمر 78 عاماً، جالساً في الصف الأمامي إلى جانب السيدة الأولى ميلانيا ترامب، خلال مراسم الدفن، وبعد بدء المراسم بقليل تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تُشير إلى أن ترامب قد غفا، حيث ظهر مغمض العينين.

وعلّق أحد الأشخاص على منصة «إكس»: «نوم ترامب في جنازة البابا أمرٌ مُحرج كالعادة»، وقال آخر: «لا أريد سماع كلمة أخرى عن (جو النعسان)».

ليست هذه هي المرة الأولى التي ينام فيها ترامب في مكان عام، فقد كان يغط في نوم عميق خلال محاكمة الأموال التي خضع لها في أبريل 2024، حيث بدا منهكاً في يوم المحاكمة، بينما كان محاموه ومدعوه العامون يناقشون طلبات ما بعد المحاكمة، قبل اختيار هيئة المحلفين في قضيته الجنائية، حتى بينما كان القاضي يستمع إلى المرافعات بشأن القضية التي كان من المحتمل أن تهدد بتقويض مساعيه للرئاسة، بدا ترامب وقد غفا مرات عدة، وفمه مفتوح، بينما سقط رأسه على صدره.

نام ترامب أيضاً أثناء فعالية انتخابية له في مقاطعة أوكلاند بولاية ميشيغان، خلال حملته الانتخابية الأخيرة للوصول إلى البيت الأبيض، وألغى سلسلة من المقابلات التي عزاها أحد المستشارين إلى حالته «المنهكة».

وخلال الليلة الأولى للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري خلال الانتخابات السابقة، ظهرت صورة لترامب وهو يُغمض عينيه خلال المؤتمر الذي اختير فيه رسمياً مرشحاً رئاسياً للحزب الجمهوري لعام 2024، والذي عُقد في 15 يوليو في ميلووكي، ويسكونسن.

وعلّق أحد مستخدمي «فيس بوك» بقوله: «هل سيُحضر أحدٌ وسادةً وبطانيةً لدونالد؟ لا يستطيع البقاء مستيقظاً في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري».

وظهر ترامب شابكاً يديه لفترة وجيزة وعيناه مفتوحتان، قبل أن يغمضهما بعد ذلك. وكان جالساً بين نائبه المحتمل آنذاك جيه. دي. فانس، والنائب بايرون دونالدز، اللذين ظهرا أيضاً مغمضي العينين، وتتطابق صور ترامب مع لقطات بثتها قناتا «نيوزماكس» و«سي بي إن نيوز»، مباشرةً على موقع «يوتيوب»، حيث توجهت الكاميرا نحو ترامب.

لكن ترامب ليس الوحيد بين نظرائه الرؤساء في ما يتعلق بالنوم أثناء الاجتماعات المهمة، فقد اشتهر الرئيس الأميركي الـ27، ويليام هوارد تافت، بنومه أثناء الاجتماعات، واشتبه باحثون طبيون لاحقاً في إصابته بانقطاع النفس النومي.

وقال نائب رئيس موظفي رونالد ريغان، إن الرئيس الـ40 للولايات المتحدة، كان ينام أثناء اجتماعات مجلس الوزراء، ما ألهم ريغان أن يطلق تصريحه الشهير: «لقد أصدرت أوامر بإيقاظي في أي وقت في حالة الطوارئ الوطنية، ولو كنتُ في اجتماع مجلس الوزراء».

ترامب، الذي ربما نام في حضور الملكة الراحلة إليزابيث الثانية عام 2019، وصف خصمه بـ«جو النعسان» خلال حملة عام 2020، وفي عام 2021 بدا الرئيس بايدن نائماً أثناء قمة المناخ في أسكتلندا.

عن «نيويورك تايمز»