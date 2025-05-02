اتهام «أبل» بتجاهل حكم قضائي

اتهمت قاضية فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية، شركة «أبل» بعدم الامتثال لحكم صدر قبل نحو أربع سنوات، يتطلب منها، نظرياً، فتح هواتف «آي فون» أمام متاجر التطبيقات المنافسة. ففي سبتمبر 2021، قضت القاضية، إيفون غونزاليس روجرز، بعدم جواز استمرار «أبل» في إجبار ناشري التطبيقات على استخدام متجرها الإلكتروني «آب ستور»، ونظام الدفع الخاص بها، وجاء هذا الحكم نتيجة لإجراءات بدأتها شركة «إبيك غايمز»، الناشرة لألعاب الفيديو، بينها خصوصاً لعبة «فورتنايت»، التي اتهمت المجموعة بإساءة استغلال موقعها المهيمن، وفرض عمولات مرتفعة بشكل مفرط، لكن بحسب القاضية فإن «(أبل) اختارت عدم الامتثال لأمر هذه المحكمة».