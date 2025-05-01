الحزب الاشتراكي الديمقراطي يقرّ اتفاق تشكيل الائتلاف الحاكم في ألمانيا

أقر أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اتفاق تشكيل ائتلاف حاكم مع التحالف المسيحي المحافظ في ألمانيا، وصوّت 84.6% من الأعضاء لمصلحة القرار، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية من مصادر في الحزب، وهذا يعني أنه لا يوجد شيء يمنع توقيع اتفاق الائتلاف يوم الإثنين المقبل.

ومنذ 15 أبريل الماضي، أُتيح لأعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي، البالغ عددهم 358 ألف عضو، التصويت عبر الإنترنت على الاتفاق المكون من 144 صفحة بعنوان «المسؤولية تجاه ألمانيا»، وأغلق الاقتراع الرقمي، مساء أول من أمس، وشارك 56% من الأعضاء في التصويت، حيث تجاوز هذا بشكل كبير الحد الأدنى المطلوب للمشاركة وهو 20%.

وتأتي موافقة الحزب بعد أن وافق الحزب المسيحي الديمقراطي، بزعامة المستشار المرتقب فريدريش ميرتس، والشقيق الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، على اتفاق الائتلاف.

ووجّه جناح الشباب في الحزب الاشتراكي الديمقراطي انتقادات حادة للاتفاق، بسبب تشديد سياسة الهجرة والسياسة الاجتماعية، ورفضوا الموافقة على الاتفاق وطالبوا بمفاوضات إضافية.

ورغم ذلك كان من المتوقع أن توافق قاعدة الحزب على الاتفاق تجنباً لسيناريوهات أكثر قتامة، متمثلة في تشكيل حكومة بين التحالف المسيحي وحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، أو تشكيل حكومة أقلية مع أحزاب أخرى، أو إجراء انتخابات مبكرة قد يستفيد منها «البديل الألماني» في ظل ارتفاع شعبيته.