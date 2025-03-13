وفاة 16 شخصاً بتدهور حافلة في جنوب إفريقيا

لقي 16 شخصاً مصرعهم في حادث خروج حافلة ركاب عن السيطرة، وانقلابها على طريق سريع، أول من أمس، بالقرب من مطار جوهانسبرغ الدولي في جنوب إفريقيا، وقال المتحدث باسم وزارة النقل الجنوب إفريقية، كولين مسيبي، إن 12 شخصاً لقوا مصرعهم في موقع الحادث، بينما توفي أربعة آخرون في المستشفى.

ووفقاً للسلطات المحلية، وقع الحادث عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة، ما أدى إلى انقلابها واصطدامها بعوائق عدة على الطريق.

وتُجري السلطات تحقيقاً لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن الكارثة قد تكون بسبب السرعة الزائدة أو خلل ميكانيكي. وأوضحت شرطة المرور أن ظروف الطريق كانت صعبة جداً عند وقوع الحادث، بسبب الأمطار الغزيرة التي زادت من خطورة القيادة.

وعبّر مسؤولون محليون عن أسفهم للحادث، داعين إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان سلامة النقل العام والحد من وقوع مثل هذه الحوادث.