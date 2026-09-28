اشتعال بطارية ليثيوم يجبر طائرة "لوفتهانزا" على هبوط احترازي في ليون

أعلنت شركة "لوفتهانزا" أن رحلة كانت متّجهة من فرانكفورت إلى لشبونة اضطرّت لتحويل مسارها إلى مدينة ليون الفرنسية بعد اشتعال بطارية شحن محمولة "ليثيوم" كانت بحوزة أحد الركاب.

وقع الحادث على متن طائرة من طراز "إيرباص" (A321-200) كانت تقلّ 198 مسافرا في طريقها إلى العاصمة البرتغالية.

وذكر متحدث باسم الشركة أن أفراد الطاقم تعاملوا فوراً مع الحادث، ووضعوا البطارية في حقيبة حماية مخصصة لبطاريات الليثيوم، مؤكدا عدم تسجيل إصابات، مضيفا أن قائد الطائرة قرّر تحويل الرحلة إلى ليون كإجراء احترازي.