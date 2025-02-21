«أكثر أفراد العائلة المالكة نشاطاً» في بريطانيا تتولى مهمة جديدة

تم تعيين الأميرة البريطانية آن راعية لجمعية خيرية أسكتلندية، ما يزيد من عبء العمل عليها.

ولطالما عُرفت هذه الأميرة بأنها أكثر أفراد العائلة المالكة عملاً، وليس لديها أي نية للتباطؤ.

وفي سن 74 عاماً، أصبحت شقيقة الملك تشارلز الآن رئيسة شرفية لمؤسسة «موراي فيلد»، التي تقدم الدعم للاعبي «الرغبي» من القاعدة الشعبية، في جميع أنحاء أسكتلندا، حيث تساعد المؤسسة الخيرية، التي تأسست عام 1973، الهواة الذين يواجهون صعوبات بعد الإصابة في الملعب.

ورحّب المدير التنفيذي في المؤسسة، إيان رانكين، بالأميرة آن بحرارة، قائلاً: «كانت الأميرة داعمة مخلصة لفريق الرغبي الأسكتلندي من خلال العديد من الإسهامات منذ ثمانينات القرن الماضي، حيث قامت بافتتاح المدرج الشرقي الرسمي لـ(موري فيلد) في عام 1983، وأصبحت راعية فريق (الرغبي) الأسكتلندي في عام 1986».

وأضاف رانكين: «شغفها بالرياضة والتزامها باللعبة على جميع المستويات، موثق جيداً.. ونحن نتشرف بانضمامها إلينا كراعية».

وفي العام الماضي وحده، دعمت الجمعية الخيرية 18 لاعباً من الرجال وثماني لاعبات في مشكلاتهم الصحية المتعلقة برياضة «الرغبي»، وفقاً لتقارير صحيفة «ذي إكسبريس». يأتي هذا التعيين في أعقاب تجاهل آن لأي فكرة عن التقاعد، وغالباً ما تتم الإشادة بها باعتبارها أكثر أفراد العائلة المالكة نشاطاً بسبب العدد الكبير من ارتباطاتها كل عام، وقد استبعدت فكرة التقاعد خلال مقابلة تلفزيونية بعد جولتها الملكية في جنوب إفريقيا، وعندما سُئلت عن التفكير في التقاعد، صرحت شقيقة الملك «إنه ليس حقاً الخيار المطروح حالياً». وأضافت «إنه ليس وارداً تماماً. إنه ليس خياراً حقاً، لا، لا أعتقد ذلك».

وتابعت الأميرة آن: «يعتبر أحدنا محظوظاً جداً إذا تمكن من الاستمرار في أن يكون سليم العقل إلى حد ما، وفي الصيف الماضي كنت على وشك ألا أكون كذلك (مازحة)». عن «ديلي ميرور»