مستشارا بايدن وترامب للأمن القومي يجتمعان لتسليم «الشعلة»

وضع مستشارا الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب خلافاتهما جانباً، على الأغلب، من أجل «تسليم الشعلة»، وذلك في حدث رمزي ركز على قضايا الأمن القومي، أول من أمس.

وسلّم مستشار بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، عصا رمزية إلى عضو مجلس النواب، مايك والتز، الذي اختاره ترامب للمنصب نفسه، في إحياء لطقوس في واشنطن ينظمها معهد الولايات المتحدة للسلام منذ عام 2001.

وعادةً ما يظهر الرجلان في وسائل الإعلام للدفاع عن وجهات النظر المتعارضة للرئيسين، بشأن أوكرانيا والشرق الأوسط والصين.

وبحث والتز وسوليفان عن أرضية مشتركة، في حدث يقام خصيصاً لتسليط الضوء على تداول السلطة في الولايات المتحدة.

ويقدم الحدث لمحة عامة عما سيحدث، الإثنين المقبل، عندما يتم تنصيب ترامب رئيساً.

يأتي هذا الانتقال السلمي للسلطة، وهو السمة المميزة للديمقراطية الأميركية منذ أكثر من قرنين، بعد أربع سنوات من رفض ترامب الاعتراف بهزيمته في انتخابات عام 2020.

لكن هذه المرة تواصل الجانبان، وبناء على طلب بايدن أطلع سوليفان والتز، في حديث خاص، على تفاصيل سياسة الإدارة الحالية على المستوى الدولي، في حين يقول مساعد ترامب دوماً إن الفريق الجديد سينتهج مساراً مختلفاً تماماً عن هذه السياسة.