ترامب يعيّن الخطيبة السابقة لابنه البكر سفيرة في اليونان

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، أنه قرر تعيين كيمبرلي غيلفويل، الخطيبة السابقة لابنه البكر دونالد جونيور، والمذيعة السابقة في شبكة «فوكس نيوز»، في منصب سفيرة الولايات المتحدة في اليونان.

وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشل» أنه «لسنوات عديدة، كانت كيمبرلي صديقة وحليفة مقربة».

وأضاف الملياردير الجمهوري، الذي سيتسلم السلطة في 20 يناير المقبل، أن «خبرتها الواسعة وميزاتها القيادية في مجالات القانون والإعلام والسياسة، فضلاً عن ذكائها الشديد، تجعلها مؤهلة تأهيلاً عالياً لتمثيل الولايات المتحدة، وحماية مصالحها في الخارج».

وبحسب شبكة «سي إن إن» الإخبارية وعدد من الصحف الشعبية، فإن الخطيبين دونالد ترامب جونيور وكيمبرلي غيلفويل، انفصلا أخيراً.

وغيلفويل، المسؤولة السابقة عن تمويل الحملة الانتخابية لترامب في انتخابات 2020، كانت أيضاً مدعية عامة في سان فرانسيسكو.

كذلك، أعلن ترامب أنه اختار توماس باراك، ليكون سفير الولايات المتحدة لدى تركيا.

وباراك الذي كان «مستشاراً غير رسمي» لحملة ترامب الانتخابية للعام 2016، تولّى رئاسة اللجنة المنظمة لحفل تنصيب الرئيس الـ45 للولايات المتحدة في يناير 2017.

ويتعيّن على مجلس الشيوخ أن يصادق على الأسماء التي يرشحها الرئيس لتولي سفارات الولايات المتحدة.