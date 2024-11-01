إريك ترامب: لا أهتم بوضع الأمير هاري.. وزوجته لا تحظى بشعبية

قال إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة، دونالد ترامب، إنه لا يهتم كثيراً في ما إذا كان الأمير هاري، تعاطى المخدرات أم لا، مؤكداً أن هذا الأمر لا يكترث به مطلقاً.

وأضاف إريك في مقابلة مع صحيفة «ديلي ميرور»، أن إقامة الأمير البريطاني في الولايات المتحدة آمنة وعادية، لأن «لا أحد يهتم به»، كما أن زوجته ميغان «لا تحظى بشعبية كبيرة».

وتابع نجل ترامب في حديثه إلى الصحيفة البريطانية: «في الحقيقة أنا لا أكترث بشأن وضع الأمير هاري، ولا أعتقد أن أميركا برمتها تهتم به، لكن والدي كان يحب الملكة (إليزابيث الثانية)، وأستطيع أن أقول إن والدي وجميع عائلتي تُكِن احتراماً كبيراً للغاية للعائلة المالكة في بريطانيا».

وفي جزء آخر من المقابلة، قال إريك: «يبدو أن هاري خرج عن طوره، وهو أمر محزن أن نشاهده»، مثنياً في الوقت نفسه على الأمير ويليام، كما أشاد بزوجته، قائلاً: «لطالما كانت كيت امرأة مميّزة بالنسبة للجيل المقبل من العائلة المالكة».

وتصاعد الخلاف الأسبوع الماضي، مرة أخرى بشأن وضع إقامة الأمير هاري في الولايات المتحدة، بعد مطالبات بالكشف عن شرعية طلب منح التأشيرة لهاري، وهل كانت علنية أم سرية.

وبعد اعتراف هاري بتعاطي المخدرات، في مذكراته المثيرة للجدل التي تحمل عنوان «سباير»، زعمت مؤسسة «هيرتاج فاونديشن» الفكرية أنه يجب على الحكومة الأميركية نشر السجلات المتعلقة بطلب هاري للإقامة في الولايات المتحدة، لإظهار ما إذا كان تعاطيه المخدرات قد تم الكشف عنه أم لا.

وقرر أحد القضاة، في وقت لاحق، بأن الأمر يجب أن يظل خاصاً، لكن ترامب، قال سابقاً، إن الأمير هاري قد يواجه الترحيل، بسبب الجدل المستمر حول تعاطيه المخدرات.

وخلال التقديم على طلبات الإقامة في الولايات المتحدة يتم الاستعلام من كل شخص عن تاريخ تعاطيه المخدرات في الماضي والحاضر، وهو ما قد يؤثر سلباً في سير الطلب. عن «ديلي ميرور» البريطانية