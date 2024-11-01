السيدة اليابانية الأولى الجديدة أكثر شعبية من زوجها

تُعرف السيدة اليابانية الأولى يوشيكو إيشيبا، في مدينتها بسلوكها اللطيف، وتتمتع بشعبية أكبر من زوجها شيجيرو إيشيبا، في مسقط رأسه توتوري غرب اليابان. وتشتهر يوشيكو (68 عاماً)، بشخصيتها المشرقة، فيما لعبت دوراً حاسماً في رحلة شيجيرو من عضو جديد في البرلمان إلى زعيم وطني. وكان شيجيرو التقى يوشيكو أثناء الدراسة بجامعة «كيو» في طوكيو.

وأعادت رسالة التعزية الصادقة من يوشيكو بعد وفاة والد شيجيرو، حاكم توتوري السابق جيرو إيشيبا، إحياء علاقتهما، التي تكللت بالزواج.

وتحظى يوشيكو بحب خاص في مسقط رأسها، حيث أشار شيجيرو في كثير من الأحيان إلى أنها تتلقى ترحيباً أكثر دفئاً من المجتمع مما يتلقاه هو. وأعربت رئيسة مجموعة دعم النساء يايكو نيشيكاوا، عن هذا الشعور قائلة: «إنها شخصية ساحرة للغاية، وفي الواقع، إنها أكثر شعبية منه (في إشارة لزوجها)».

وفي الـ27 من سبتمبر الماضي، بعد انتخاب شيجيرو، رئيساً للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، كانت يوشيكو محاطة بالمؤيدين والمراسلين في توتوري. وقد تم التقاط لحظة مؤثرة عندما اتصل بها أثناء مقابلتها الإعلامية، ما جعل وجهها يشرق بابتسامة مميّزة.

ولدت يوشيكو في طوكيو، وهي الابنة الثانية لأكيرا ناكامورا، الموظف في شركة «شووا دينكو». والتحقت بمدرسة «جوشيجاكوين»، وهي مدرسة إعدادية وثانوية متكاملة. وبعد تخرجها في المدرسة الثانوية، التحقت بجامعة «كيو» لدراسة القانون، وانضمت إلى شركة «ماروبيني» للعمل بعد تخرجها في الجامعة. وتزوجت من شيجيرو إيشيبا في عام 1983، وأنجبت منه ابنتين.

وفي الأول من أكتوبر 2024، أصبحت السيدة الأولى لليابان، بعد أن تم تعيين زوجها رئيساً للوزراء في اليابان إثر فوزه في انتخابات الحزب الديمقراطي الليبرالي لعام 2024. عن «أساهي شيمبون» اليابانية