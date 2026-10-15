بعد 12 عاماً على تشييده.. افتتاح جسر جديد يربط الصين بكوريا الشمالية

افتُتح، اليوم، جسر جديد يربط بين الصين وكوريا الشمالية بعد 12 عاما على تشييده، في مؤشر جديد على تعميق العلاقات الاقتصادية بين بكين وبيونغ يانغ.

وتجمع مئات الأشخاص على الجانب الصيني لمناسبة افتتاح جسر نهر يالو الجديد المخصص للمركبات والذي يبلغ طوله 3026 مترا.

واكتمل بناء الجسر المكون من أربعة مسارات عام 2014 إلا أن افتتاحه أرجئ بسبب مشكلات شملت غياب الطرق الرابطة والمرافق الجمركية في الجانب الكوري الشمالي، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

كما أغلقت كوريا الشمالية حدودها خلال جائحة كوفيد-19، واستؤنفت رحلات القطار بين الجارتين في شرق آسيا في مارس بعد توقف لست سنوات.

وصُمم الجسر الجديد ليكون بديلا لـ"جسر الصداقة الصينية الكورية" الذي كان يُستخدم بانتظام في السابق لتسيير قطارات الركاب، إلا أن قدرته الاستيعابية محدودة.

ولم تستأنف كوريا الشمالية بعد إصدار تأشيرات سياحية للمواطنين الصينيين الذين كانوا يشكلون في السابق الغالبية العظمى من زوارها القادمين من الخارج.

ويأتي افتتاح جسر نهر يالو الجديد بعد أكثر من شهر من افتتاح كوريا الشمالية وروسيا أول جسر بري يربط بينهما، وهي خطوة أشادت بها بيونغ يانغ باعتبارها دليلا على توثيق العلاقات.

من جانبها قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في إحاطة دورية الأربعاء، إن "جسر نهر يالو الجديد يُعد منشأة مهمة للربط بين البلدين".

وأضافت أن "افتتاحه سيعزز التبادل الاقتصادي والتجاري وحركة الأفراد بين البلدين، كما سيساهم في تحسين رفاه الشعبين".