جزيرة ساموا تحتفي بزيارة تشارلز بمراسم «للملوك فقط»       

تم الترحيب رسمياً بملك بريطانيا وزوجته في جزيرة ساموا، الواقعة في المحيط الهادئ، بحفل «أفا» الملكي، حيث ارتدى تشارلز وكاميلا إكليلاً من الزهور، وتناولا مشروب «أفا» المقدم في قشرة جوز الهند.

وظهر تشارلز مرتدياً سترة مزينة صُممت في مدرسة «ساموا» للفنون الجميلة، وبدا هادئاً رغم ارتفاع درجات الحرارة، وشدة الرطوبة.

وكان المسؤولون في الجزيرة، حثّوا القادمين إلى الجزيرة لحضور اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث على التخلي عن البدلات الرسمية، وارتداء الملابس المناسبة لجو الجزيرة.

ويستضيف رئيس ساموا، لي أفيوجا سوالوفي الثاني، في قرية قبلية، حفل «أفا» وهو حفل مخصص فقط للملوك.

وكان من المقرر في الأصل أن يقام في العراء، لكن بسبب الأمطار الغزيرة في وقت سابق صباح الأربعاء الماضي، تم نقله إلى الداخل.

وكان في استقبال تشارلز وكاميلا، رئيس ساموا، ومسؤول المراسم الذي ينحدر من قرية فاليلاتاي، لدى وصولهما إلى الجامعة الوطنية في ساموا.

أما الملكة كاميلا فقد كانت ترتدي سترة مزينة بأقراط ذهبية على شكل سمكة، وبنطلوناً يتماشى مع ثقافة الجزيرة، وحافظت على برودة جسمها باستخدام مروحة يدوية.

وبدأ الرجال، المعروفون محلياً باسم «تاولي ليا»، من قرية فاليلاتاي، المراسم بالنفخ في أصداف المحار، للإشارة إلى وصول الملك والملكة، وقاموا بتشكيل حرس شرف احتفالي، ثم شق الملك والملكة طريقهما إلى مقعديهما على المسرح، رفقة رئيس دولة ساموا وزوجته.

وقام رجلان يرتديان الزي التقليدي بدور مسؤولي المراسم، وافتتح أحدهما الإجراءات مرحباً بالملك والملكة، قائلاً: إن «مراسم (آفا) الملكية والتقليدية، هي أعلى بروتوكول احترام في الثقافة الساموية تكريماً لزيارة جلالتكما الرسمية إلى ساموا».

وأضاف: «إنها رمز للصداقة والمرور الآمن والرحلة والروح الجماعية للكومنولث كعائلة واحدة.. شكراً لكم». عن «ديلي ميرور» البريطانية