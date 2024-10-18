السجن 38 عاماً في أميركا لوزير مكسيكي سابق أدين بتهريب المخدرات

حكم القضاء الأميركي على مسؤول مكافحة المخدرات السابق في المكسيك، جينارو غارسيا لونا، بالسجن لأكثر من 38 عاماً بتهم تتصل بتهريب المخدرات والفساد، لارتباطه بكارتل سينالوا النافذ.

وحُكم على الوزير السابق البالغ (56 عاماً)، والذي أدين في فبراير 2023 واحتجز في نيويورك، بالسجن «460 شهراً وغرامة تقدر بمليوني دولار» بتهمة مساعدة الكارتل الإجرامي على مدى عقد «مقابل رشى بملايين الدولارات»، بحسب مكتب المدعي العام الفيدرالي في بروكلين.

ويُعدُّ لونا، أرفع مسؤول مكسيكي يحاكمه القضاء الأميركي في سياق الحرب ضد عصابات المخدرات في أميركا الوسطى والجنوبية. ويوجد حالياً العديد من زعماء كارتل في سجون الولايات المتحدة.

من جهته، قال الرئيس المكسيكي الأسبق فيليبي كالديرون (2006-2012) الذي كان غارسيا لونا وزيراً للأمن العام في حكومته، إنه «لم يكن لديه أبداً دليل ثابت على تورطه في أنشطة غير مشروعة».

وقبل أن يصبح وزيراً، كان لونا في الفترة من 2001 إلى 2005 ضابط شرطة ورئيس وكالة الاستخبارات لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة.

وخلال محاكمته، استدعى الادعاء 26 شاهد إثبات، من بينهم تسعة متهمين أو مدانين بتهريب المخدرات، تم تسليمهم إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم، وصاروا يتعاونون مع النظام القضائي من أجل الحصول على أحكام مخففة.