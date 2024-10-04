جيمي كارتر أطول الرؤساء الأميركيين عمراً وجون كينيدي أقصرهم

لأول مرة في التاريخ الأميركي، يشهد رئيس عيد ميلاده الـ100. عاش الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، الذي بلغ الـ100 من العمر يوم الثلاثاء الماضي، نحو 44 عاماً منذ انتهاء ولايته، وهي أطول فترة بعد الرئاسة مقارنة بأي رئيس آخر.

وعاش كارتر حياة طويلة تعاقب خلالها 17 رئيساً على حكم الولايات المتحدة. وكان ويليام هوارد تافت (الرئيس الـ27 للبلاد) لايزال على قيد الحياة عندما ولد كارتر، واليوم يتأهب كارتر للتصويت في الانتخابات القادمة، وقال إنه سيصوّت لكامالا هاريس.

خدم الرؤساء الأربعة الأطول عمراً في الحقبة نفسها التي خدم فيها كارتر. وسبق جيرالد فورد، كارتر بينما خلفه رونالد ريغان ثم جورج دبليو بوش، باعتبارهما الرئيسين الـ40 والـ41، وجميعهم تجاوز الـ90 عاماً.

وقبل قرنين من الزمان، عاش رئيسان آخران فقط إلى ما بعد الـ90 من العمر، وهما: هيربرت هوفر، الرئيس الـ31، وجون آدامز، ثاني رئيس للبلاد، والذي تمتع بحياة طويلة بشكل ملحوظ لشخص يعيش في الولايات المتحدة آنذاك.

ومع ذلك، فإن أغلب الرؤساء السابقين عاشوا حياة أطول من متوسط عمر الرجل الأميركي. فمنذ عام 2004، عاش كل رئيس أميركي سابق حتى بلغ الـ90 من عمره، في حين بلغ متوسط عمر الرجل الأميركي منتصف السبعينات.

ومنذ عام 1861، كان هناك خمسة من الرؤساء السابقين على قيد الحياة، لكن هذا كان الاستثناء، وليس ما اعتاد الأميركيون على توقعه في العقدين الماضيين. الرؤساء السابقون الآخرون جميعهم اليوم يبلغون 76 عاماً أو أقل. وسيبلغ باراك أوباما (63 عاماً) هذا الخريف.

ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الرئيس جو بايدن، أكبر رئيس أميركي منتخب (سناً) في الـ80 من عمره، قد عاش بالفعل أكثر من 70% من الرؤساء السابقين.

ومن بين الرؤساء السابقين الأربعة الآخرين الأحياء، يتمتع بيل كلينتون وأوباما وجورج بوش الابن، أيضاً، بفرص جيدة لتجاوز كارتر بأطول فترة بعد رئاستهم. وبطبيعة الحال، هل إسهاماتهم بعد الرئاسة تضاهي إسهامات كارتر، هذا ما سيناقشه المؤرخون.

وفي المقابل، عاش رؤساء آخرون حياة قصيرة، واختلفت الظروف وأسباب وفاتهم. واغتيل جون كينيدي وهو في عمر الـ46 عاماً خلال زيارة رسمية إلى دالاس. كما اغتيل جيمس غارفيلد، وهو في الـ49 من العمر. أما أبراهام لينكولن فقد اغتيل في الحرب الأهلية، عن عمر ناهز (56 عاماً). «يو إس توداي»

الرؤساء السابقون الأحياء وأعمارهم وفترة ولايتهم:

جيمي كارتر، 100 سنة، (1977-1981)

بيل كلينتون، 78 سنة، (1993-2001)

جورج دبليو بوش، 78 سنة، (2001-2009)

باراك أوباما، 63 سنة، (2009-2017)

دونالد ترامب، 78 سنة، (2017-2021)