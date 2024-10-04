شركة طاقة هولندية تسعى إلى بدء التنقيب عن الغاز في بحر الشمال

ذكرت شركة «ون-دياس» الهولندية للطاقة، أنها لاتزال عاقدة العزم على بدء التنقيب عن الغاز في بحر الشمال قبالة جزيرة بوركوم الألمانية العام الجاري. وقالت متحدثة باسم الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن «ون-دياس» تسعى إلى الحصول على الموافقات المطلوبة لتركيب كابل طاقة حيوي، لدعم هذه الجهود، ما يؤكد أهمية هذا المشروع، فيما تستعد ألمانيا وهولندا لموسم الشتاء. وأضافت المتحدثة أن الخطة تشمل تركيب كابل تحت الماء بطول ثمانية كيلومترات سيمد رصيف الإنتاج بالطاقة المتجددة من مزرعة الرياح البحرية «ريفجات» القريبة. وتابعت أن هذه الخطوة ضرورية لشركة «ون-دياس»، إذ إنها تسعى إلى تقليل الانبعاثات خلال مرحلة الإنتاج، بما يتماشى والأهداف المستدامة. غير أنه كان هناك نزاع، أخيراً، بشأن هذا الكابل.

ففي حين أن إدارة المياه في ساكسونيا السفلى، والدفاع البحري، ووكالة الحفاظ على الطبيعة أعطت تصريحاً في 2022 لتركيب الكابل، احتجت المنظمات البيئية، قائلة «إن الكابل يمكن أن يهدد الأنظمة البيئية الحساسة تحت المياه». وفي أغسطس الماضي، قضت محكمة أولدنبورج الإدارية بوقف تركيب الكابل بشكل مؤقت، لإجراء المزيد من تقييم تدابير التعويض، بعدما أعرب المدافعون عن البيئة عن مخاوفهم.

وقالت المتحدثة: إن «ون-دياس» قدمت حينها كل الوثائق الضرورية للوفاء بمتطلبات المحكمة ووكالة الحفاظ على الطبيعة، وتنتظر الرد.