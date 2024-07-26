إزالة شقيقة الملكة كاميلا من كشف الرواتب الملكية

أفادت التقارير بأنه تمت إزالة اسم شقيقة الملكة كاميلا، المصممة الداخلية، أنابيل إليوت، من قائمة الرواتب، بعد تولي الأمير ويليام منصب دوقية كورنوال. وحصلت إليوت، (75 عاماً)، على مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، مقابل خدماتها على مدى العقدين الماضيين. وقد تم تعيينها من قبل أمير ويلز آنذاك - تشارلز، مصممةً رئيسةً بعد زواجه عام 2005 من كاميلا. ومنذ انضمامها إلى «فريق كورنوال»، قامت بالعمل في مجموعة منازل العطلات في «دتشي»، حيث قامت بتزيين وتحديث الممتلكات الملكية القديمة في كورنوال وويلز وجزر سيلي.

وأكدت مصادر لصحيفة «التلغراف» أن الأمير ويليام لن يوظف إليوت بعد الآن، وتوضح الحسابات السنوية للدوقية، كيف تم الدفع لها «في سياق العمل العادي وعلى أساس تجاري بحت» بمبالغ تراوح بين 19625 و82272 جنيهاً إسترلينياً، للحفاظ على العقارات المستأجرة، إضافة إلى مكاتب الدوقية ومشتلها النباتي. وتم تعويض إليوت بمبالغ إضافية كل عام، تراوح بين 7160 و90285 جنيهاً إسترلينياً، لشراء الأثاث والمفروشات ومخزون التجزئة.

وتم تعيين أخت الملكة كاميلا أيضاً، للإشراف على تجديد مسكن ملكي مكون من 20 غرفة نوم في وسط مشروع «كينغز باوند بيري»، في دورست، وللمساعدة في تحويل منزلين ريفيين إلى نُزل للضيوف في «دمفريز هاوس»، في أيرشاير، الذي خصصته الملكة إليزابيث للأمة في 2007.

وتكشف أحدث حسابات دوقية كورنوال، التي تعرض تفاصيل الدخل والمصروفات في أول عام كامل للأمير ويليام كدوق كورنوال، أنه للمرة الأولى منذ نحو عقدين من الزمن، لم تحصل إليوت على أجر مقابل خدماتها خلال الفترة 2023-2024. وكانت تقف بجانب الملكة كاميلا في كنيسة وستمنستر أثناء تتويج شقيقتها. ويقال إن الملكة وشقيقتيها قريبات من بعضهن كثيراً.

وفي عام 2014، تم تصنيف أنابيل إليوت على أنها خامس مصممة ديكور داخلي مؤثرة من قبل صحيفة «التلغراف».

«التلغراف»