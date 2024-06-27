«الناتو» يختار رئيس وزراء هولندا أميناً عاماً جديداً

اختار أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمس، رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، لمنصب الأمين العام المقبل، وسط احتدام الحرب في أوكرانيا، والغموض الذي يخيّم على موقف الولايات المتحدة تجاه الحلف في المستقبل. إعلان اختيار روته بات إجراء شكلياً، بعد أن أعلن منافسه الوحيد على المنصب، الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، الأسبوع الماضي انسحابه من المنافسة، لعدم حصوله على الدعم الكافي. وسيتولى روته مهام منصبه رسمياً في الأول من أكتوبر خلفاً للنرويجي ينس ستولتنبرغ الذي شغل المنصب لأكثر من عقد.

وصادق على تعيين روته سفراء 32 دولة، الأعضاء في الناتو خلال اجتماع بمقر الحلف في بروكسل. وقال روته إنه يتطلع «بحماس كبير لتولي المنصب».