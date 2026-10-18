طالب يبتكر جهازاً يساعد «أطفال التوحد» على التعبير عن احتياجاتهم

ابتكر الطالب في جامعة «كيرتن دبي»، إردزيان ناثانيال سيبيكو، جهازاً قابلاً للارتداء، لمساعدة الأطفال المصابين بطيف التوحد والأطفال غير القادرين على التواصل اللفظي، على التعبير عن احتياجاتهم اليومية باستخدام صور مألوفة وأصوات وأزرار تفاعلية تعمل باللمس.

وشارك الطالب بابتكاره في منافسات جائزة جيمس دايسون 2026، واختير ابتكاره ضمن القائمة العالمية لأفضل 20 مشروعاً.

وذكر سيبيكو أنه استلهم فكرة الجهاز من قريب له مصاب بالتوحد وغير قادر على التواصل اللفظي.

وأكد تطوير الابتكار بالتعاون مع معالجين ومتخصصين وعدد من العائلات، مشيراً إلى أن آلية عمل النظام تعتمد على تخصيص جهاز VocaBuddy باستخدام صور الأشخاص والأماكن والأشياء المألوفة للطفل، مع ربطها بتسجيلات لأصوات يعرفها، إذ يحتوي كل زرّ على ردود بصرية وصوتية ولمسية تساعده في التعبير عن احتياجاته، مع تسجيل التفاعلات، ما يتيح للأسر والمعالجين تحديد الأنماط السلوكية والروتين اليومي والاحتياجات المحتملة التي لم يتم تلبيتها. وقال: «إن أدوات التواصل المتاحة حالياً قد لا تراعي احتياجات الطفل الفردية أو تمنحه شعوراً بالارتياح، وقد تكون صعبة الاستخدام، ما يؤثر في تواصله اليومي»، مشيراً إلى أن وصول ابتكاره إلى القائمة العالمية لأفضل 20 مشروعاً سيتيح له مواصلة تطوير الفكرة ودعم المزيد من الأطفال وعائلاتهم مستقبلاً.