«الناتو» يواجه عجزاً بـ 7 مليارات يورو في تعهداته العسكرية لأوكرانيا

يواجه حلف شمال الأطلسي (الناتو) عجزاً يقدر بنحو سبعة مليارات يورو في تمويل تعهداته بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الجاري، في وقت تستعد روسيا لتكثيف حملتها العسكرية، بينما تطالب كييف بمزيد من الدعم، خصوصاً في مجال الدفاعات الجوية.

ويأتي هذا العجز، بينما لايزال هناك نحو شهرين على نهاية العام، رغم الالتزامات المعلنة من الدول الأعضاء، وفقاً لما ذكره ثلاثة دبلوماسيين في الحلف، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم للتحدث بحرية، ورغم عدم وضوح المصدر الدقيق للفجوة التمويلية، فإنها قد تعرقل قدرة أوكرانيا على شراء معدات حيوية للتصدي للصواريخ والطائرات المُسيّرة الروسية خلال فصل الشتاء، ما يضع كييف أمام تحديات إضافية في المرحلة المقبلة من الحرب.

ويبرز هذا النقص قبيل اجتماع للحلف، من المقرر أن يعقد في 17 نوفمبر الجاري، حيث من المتوقع أن تبحث العواصم الأوروبية سبل تعزيز التمويل، وتسريع نقل الأسلحة الضرورية إلى أوكرانيا، وأشار الدبلوماسيون إلى أنه على الرغم من توقع تقديم تعهدات تمويلية جديدة، فإن الحلفاء قد لا يتمكنون من توفير المبالغ المطلوبة خلال العام الجاري.

وقال متحدث باسم الحلف إن «الحلفاء يواصلون تقديم الدعم العسكري الأساسي لأوكرانيا» والوفاء بالتزاماتهم تجاهها في حربها مع روسيا، مؤكداً أنهم «يعملون على ضمان حصول أوكرانيا على الدعم الذي تحتاج إليه، سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل».

ويشمل الهدف التمويلي المساهمات الثنائية المقدمة على مدار العام، إضافة إلى 30 مليار يورو من قرض أوروبي تبلغ قيمته 90 مليار يورو، تم تخصيصه لدعم أوكرانيا.

وطالبت كييف حلفاءها مراراً بتوفير التمويل اللازم، في وقت تواصل روسيا ضرباتها الجوية التي خلّفت آثاراً مدمرة في البنية التحتية الأوكرانية.

وخلال اجتماعات مغلقة مع الحلفاء، الخميس الماضي، أكدت السفيرة الأوكرانية لدى حلف «الناتو»، إليونا جيتمانشوك، أهمية وفاء الدول الأعضاء بالتزامها الذي قطعته خلال قمة أنقرة، بتقديم دعم عسكري لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو خلال العام الجاري، وفقاً لبيان صادر عن البعثة الأوكرانية.

وقالت جيتمانشوك، إن «من الضروري حشد جميع الشركاء إلى أقصى حد ممكن، وتسريع اتخاذ قرارات جديدة، وتحويل الالتزامات المعلنة سابقاً إلى عمليات تسليم فعلية للمعدات أو تحويلات مالية في هذا الوقت بالذات».

من جانبه، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، الدول الأعضاء إلى بذل جهود إضافية، وتوفير مزيد من التمويل، وقال خلال زيارة أجراها أخيراً إلى العاصمة الإستونية تالين: «مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار الضربات الجوية الروسية بلا هوادة، يتعيّن على الحلفاء تقديم المزيد، لاسيما في مجال دعم الدفاعات الجوية لأوكرانيا».

ويُسلّط العجز التمويلي الضوء على الصعوبات المتزايدة التي تواجه الحكومات الحليفة في مواصلة تمويل أوكرانيا، فقد توقفت الولايات المتحدة، التي كانت في السابق المانح الرئيس لكييف، عن تقديم مساعدات جديدة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وأدى ذلك إلى تحول الدول الأوروبية إلى الممول الرئيس للمساعدات المقدمة لأوكرانيا، إلا أن عواصم عدة تواجه ضغوطاً مالية متزايدة تحد من قدرتها على مواصلة الدعم، وفي المقابل، دعت دول، من بينها ألمانيا وهولندا ودول الشمال الأوروبي، التي قدمت إسهامات كبيرة تاريخياً، حلفاءها مراراً إلى زيادة إسهاماتهم.

وأشار دبلوماسي آخر في الحلف إلى وجود ما وصفه بـ«نوع من الإرهاق» لدى كبار المانحين، الذين مولوا حزم مساعدات متكررة لأوكرانيا.

وعادة ما يوجه تمويل «الناتو» لأوكرانيا إلى برامج، من بينها «حزمة المساعدة الشاملة»، التي توفر دعماً غير فتاك، إلى جانب «قائمة المتطلبات ذات الأولوية لأوكرانيا»، التي تتيح للحلفاء الأوروبيين شراء أسلحة أميركية حيوية لمصلحة كييف، مثل صواريخ «باتريوت» الاعتراضية.

وذكر دبلوماسيان أن العجز المالي يتضمن فجوة بقيمة 1.9 مليار دولار مرتبطة بشحنات مدرجة ضمن القائمة لم تُسدد قيمتها حتى الآن.

وفي سياق متصل، لايزال الحلفاء يشككون في إمكانية تحقيق الهدف الذي حدده روته بجمع 15 مليار دولار ضمن إطار «قائمة المتطلبات ذات الأولوية لأوكرانيا» خلال العام الجاري، وقال أحد الدبلوماسيين: «لا أعتقد أن هناك فرصة لتحقيق ذلك».

وذكرت البعثة الأوكرانية لدى حلف «الناتو» أن 29 دولة حليفة أسهمت حتى الآن في البرنامج، وأضاف دبلوماسيان أن إجمالي المساهمات التي جمعها البرنامج منذ إطلاقه عام 2025 بلغ نحو تسعة مليارات دولار. عن «بوليتيكو»

• عادةً ما يوجّه تمويل «الناتو» لأوكرانيا إلى برامج، من بينها «حزمة المساعدة الشاملة»، التي توفر دعماً غير فتاك، إلى جانب «قائمة المتطلبات ذات الأولوية لأوكرانيا»، التي تتيح للحلفاء الأوروبيين شراء أسلحة أميركية حيوية لمصلحة كييف، مثل صواريخ «باتريوت» الاعتراضية.