الرئيس الأوكراني يوبخ مسؤولين لتخليهم عن المجهود الحربي       

ألمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أنه سيتشدد في التعامل مع مسؤولين يعتقد بأنهم يتنصلون من واجباتهم في الحرب مع روسيا التي دخلت عامها الثالث. وزار زيلينسكي ورئيس الأركان أولكساندر سيرسكي، القوات في إقليم دونيتسك شرقي البلاد الذي يتحمل وطأة هجمات برية وجوية روسية منذ شهور. وناقشا أيضاً مع مسؤولين محليين إمداد مياه الشرب، والقضايا الاجتماعية، وخطط الإجلاء، وإعادة بناء المنازل المحلية.

وقال زيلينسكي: «عندما أعود إلى كييف سأتحدث إلى مسؤولين كان من المفترض أن يكونوا هنا، وفي مناطق أخرى على الجبهة في مجتمعات صعبة يحتاج فيها الناس إلى حلول فورية»، وأضاف: «تفاجأت بمعرفة أن بعض المسؤولين المعنيين لم يتواجدوا هنا منذ 6 أشهر أو أكثر، ستكون هناك مناقشة جادة، وسأتخذ قرارات مناسبة تتعلق بهم».

وزار زيلينسكي مناطق على الجبهة خلال الحرب مرات عدة. وذكر أن زيارته لدونيتسك هدفها تقديم القائد الجديد لقيادة القوات المشتركة، أندري هناتوف. وحلَّ هناتوف محل يوري سودول، الذي تولى المنصب حتى فبراير 2023.

ولم يقدم زيلينسكي سبباً لتغييره، لكن ذلك جاء بعد نشر قائد أركان الفرقة أزوف بوهدان كروتيفيتش الذي يتمتع بشعبية كبيرة، بياناً ينتقد فيه جنرالاً لم يسمه، لتسببه في مقتل جنود أوكرانيين أكثر بكثير من أي جنرال روسي، فيما اعتبرت إشارة لسوء إدارة القوات.