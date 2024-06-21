ترامب يلوّح لحشد من المؤيدين غير موجود

تعرض الرئيس الأميركي السابق، والمرشح الجمهوري الحالي، دونالد ترامب، للسخرية، بسبب تلويحه لحشد غير موجود أصلاً، أثناء توجهه إلى ولاية ويسكنسن خلال حملته الانتخابية. وتوجه الرجل البالغ من العمر 78 عاماً، والذي يتقدم حالياً قليلاً على منافسه الرئيس جو بايدن في استطلاعات الرأي، إلى الولاية المحورية التي تمثل ساحة معركة بهدف جذب الناخبين. وتأتي هذه الزيارة في أعقاب وصف ترامب لمدينة ميلووكي بأنها «مدينة فظيعة»، بعد أن تم اختيارها لعقد مؤتمر الحزب الجمهوري، ويبدو أن ترامب في مهمة لرأب الصدع.

وخلال تجمع حاشد في عطلة نهاية الأسبوع في ميشيغان، وبعد انتقاده للصحة العقلية للرئيس بايدن، وصل ترامب إلى ويسكنسن بعد ظهر الثلاثاء، استعداداً لتجمع حاشد واسع النطاق. ونشرت نائبة مدير الاتصالات في إدارة حملة ترامب، مارجو مارتن، لقطات تظهره وهو يمسك بالمقبض الحديدي لسلم طائرته الخاصة بإحكام أثناء نزوله. وتظهر الصورة أيضاً ترامب وهو يلوّح بحماس، على ما يبدو تجاه حشد من الناس، ولكن عندما تراجعت الكاميرا، لم يكن هناك سوى سيارة دفع رباعي سوداء.

وكان مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في حيرة من أمرهم، حيث تساءل أحدهم: «لماذا يلوّح للمركبة وليس هناك أشخاص أمامه؟»، وجاء آخرون بتعليقات مثل: «إنه يلوّح كالمعتاد، ربما إنه ليس على ما يرام»، وأضاف آخر: «يبدو أنه يلوّح لحشد من 200 ألف في مخيلته». وشارك رئيس تحرير صحيفة ميداس توتش، رون فيليبكوسكي، وعلق قائلاً: «انظروا إلى مدى تركيزه الشديد، وخوفه من السقوط، لأن هذا مهم جداً بالنسبة له، يحدق طوال الوقت بينما يمسك بهذا الدرابزين».

خلال عطلة نهاية الأسبوع، ارتكب ترامب زلة أخرى في ميشيغان، زاعماً أن بايدن «لا يعرف ما يعنيه التضخم»، واقترح أن يخضع الرئيس لاختبار معرفي. وتفاخر ترامب بتفوقه في مثل هذا الاختبار بنفسه، ثم أشار إلى «الدكتور روني جونسون»، الذي هو في الواقع عضو الكونغرس الجمهوري، وكان يقصد طبيب البيت الأبيض روني جاكسون، الذي عمل طبيباً للبيت الأبيض لكل من ترامب والرئيس باراك أوباما.

عن «الميرور»