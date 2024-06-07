«فولفو» تصدر أول جواز سفر لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم

أعلنت شركة صناعة السيارات السويدية، فولفو كارز، إصدار أول جواز سفر لبطاريات السيارات الكهربائية يوثّق بدقة سلسلة المحتوى والمواد الخام والمكونات المعاد تدويرها في البطارية، والبصمة الكربونية، لسيارتها الكهربائية المقبلة «إي.إكس 90» من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي، وذلك قبل بدء تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي ذات الصلة. ويمكن لأصحاب سيارات فولفو الكهربائية الحصول على نسخة من جواز السفر باستخدام شفرة «كيو آر» الموجودة داخل باب السائق. يذكر أن جواز سفر بطارية السيارة الكهربائية هو نتاج تعاون بين فولفو وشركة سيركلر ومقرها بريطانيا، والتي تستخدم تقنية البيانات المتسلسلة لرسم خريطة سلاسل الإمداد للشركات. ويسبق طرح جواز سفر البطاريات، بدء تطبيق «قواعد البطاريات الجديدة» للاتحاد الأوروبي التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، لأول مرة في 2020. ويشترط الاتحاد الأوروبي ضرورة توافر مثل هذه الجوازات لجميع السيارات الكهربائية المبيعة في الاتحاد، اعتباراً من فبراير 2027.

وبحسب فولفو كارز، المملوكة لمستثمرين صينيين، فإن الهدف من جواز سفر بطارية السيارة الكهربائية في السيارة «إكس.إي 90» هو زيادة الوعي وتحسين درجة الشفافية بشأن السيارات. وقالت الشركة، إن هذه الخطوة مهمة كي تكون رائداً وقائداً في السوق، كما أكدت أنه سيتم تعميم تصنيع السيارة «إي.إكس 90» بجواز السفر بعد فترة قصيرة.