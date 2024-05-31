الكرملين: «الناتو» يشجع أوكرانيا على مواصلة «الحرب العبثية»

قال الكرملين، أمس، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وبعض الدول الأوروبية تشجع أوكرانيا على مواصلة ما وصفها بـ«الحرب العبثية» التي تخوضها كييف مع موسكو، واتهمها بتأجيج التوترات في الأسابيع القليلة الماضية. وأرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022 في ما سمته بعملية عسكرية خاصة، وتقول كييف إنها تدافع عن نفسها، بمساعدة الغرب، في مسعى لإخراج جميع القوات الروسية من أراضيها.

وحمّل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بعض الدول الغربية مسؤولية إثارة التوترات في الأسابيع القليلة الماضية، من خلال السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي زودتها بها.