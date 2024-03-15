كيم يكشف النقاب عن دبابة جديدة ويقودها بنفسه

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أمس، أنّ الزعيم كيم جونغ-أون قاد بنفسه «دبابة قتالية من نوع جديد»، خلال مناورات عسكرية أجرتها بيونغ يانغ بالتوازي مع المناورات المشتركة التي تجريها سنوياً واشنطن وسيؤول. وبثّت الوكالة صوراً بدا فيها الزعيم مرتدياً سترة جلدية سوداء، ويُحيي العسكريين الذين ارتدوا الزي العسكري المرقّط، وهلّلوا فرحاً بلقائه، قبل أن يشرف على «المسيرة التدريبية».

وجرت هذه التدريبات بالذخيرة الحيّة، وأشرف عليها كيم من موقع قيادة ميداني يحيط به كبار الجنرالات، وفقاً للمصدر نفسه.