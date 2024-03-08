زعيم كوريا الشمالية يتفقد قاعدة تدريب حاملاً بندقية

نشرت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، أمس، صوراً للزعيم كيم جونغ أون، وهو يتفقد قاعدة تدريب عسكرية رئيسة، حاملاً بندقية، حيث حض جيشه على تكثيف تدريباته. وظهر كيم مرتدياً سترة جلدية سوداء وهو يحمل بندقية، بينما يتحدث إلى جنود ويشرف على تدريبات إطلاق نار، ويتفحص أسلحة».

وطلب كيم من جيشه، خلال زيارته القاعدة الواقعة في المنطقة الغربية للبلاد، أن «يكثّف بشكل مطرد التدريبات الحربية الفعلية التي تهدف إلى تحسين قدراته القتالية بسرعة من أجل الاستعداد الكامل للحرب». وتأتي زيارة كيم التفقدية في الوقت الذي تجري فيه سيؤول وواشنطن مناوراتهما العسكرية السنوية التي تحمل اسم «درع الحرية»، وتشمل تدريبات ميدانية وأخرى على اعتراض الصواريخ، إضافة إلى بعض المناورات بالذخيرة الحية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية أن الجنود تعهدوا لكيم بـ«ولائهم القوي في النضال المقدس من أجل أمن البلاد». وتعتبر كوريا الشمالية المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بمنزلة تدريب على غزو أراضيها، وقد أجرت تجارب عسكرية صاروخية في الماضي، رداً عليها.

وقالت سيؤول إن «جيشها مستعد تماماً لأي استفزازات محتملة من كوريا الشمالية». وكرر الزعيم كيم جونغ أون، الشهر الماضي، أن بيونغ يانغ لن تتردد في «إنهاء كوريا الجنوبية إذا تعرضت بلاده لهجوم»، واصفاً سيؤول بأنها «العدو الأول والأخطر لكوريا الشمالية والعدو اللدود الثابت».