كوريا الشمالية تنفي اختراق «باينانس» وتصف اتهامات "إف بي آي" بالاستفزاز السياسي

رفضت كيم يو-جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، نتائج مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) اليوم الثلاثاء، ووصفت إسناد واشنطن مسؤولية الهجوم الذي وقع في 29 أكتوبر إلى قراصنة كوريين شماليين بأنه «استفزاز سياسي خطير»، وفقًا لتقرير وكالة يونهاب للأنباء نقلاً عن بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الحكومية.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد حدد يوم السبت مجموعة «TraderTraitor»، وهي عملية قرصنة ترعاها الدولة الكورية الشمالية ومرتبطة بمجموعة «Lazarus»، باعتبارها المسؤولة عن سرقة أكثر من 6 مليارات دولار من الأصول الرقمية من «باينانس»، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.

واتهمت كيم السلطات الأميركية بمحاولة تصوير كوريا الشمالية على أنها دولة إجرامية إلكترونية، مع تحميلها بشكل غير عادل مسؤولية حوادث القرصنة في جميع أنحاء العالم.

وادعت أن هذه الادعاءات تهدف إلى الإضرار بسمعة كوريا الشمالية الدولية وتشكل انتهاكًا لسيادتها في الفضاء الإلكتروني. كما أشارت كيم إلى أن واشنطن قد تكون لديها دوافع خفية تتعلق باسترداد العملة المشفرة المسروقة.

وقالت: «بمجرد تولي الإدارة الأميركية الحالية مهامها العام الماضي، أعلنت أنها ستصادر أصول العملات المشفرة المسروقة بشكل غير قانوني وستستخدمها كاحتياطي استراتيجي للدولة».

وأشارت كيم إلى أن فحص من يستفيد في النهاية من الأموال المستردة قد يوفر أدلة حول الجناة، دون تقديم أدلة تدعم هذا الاستنتاج. وقد نفت كوريا الشمالية مرارًا وتكراراً مسؤوليتها عن سرقات العملات المشفرة التي تُنسب إلى قراصنة مدعومين من الدولة. ومع ذلك، أشارت وكالة يونهاب إلى أن تدخل كيم المباشر في نزاع حول حادثة قرصنة يعد أمرًا غير معتاد.

ويأتي هذا النفي بعد أن ربطت عدة شركات استخبارات بلوكتشين بشكل مستقل بين سرقة «باينانس» والمجرمين الإلكترونيين الكوريين الشماليين.

وكما أفادت «بيتكوين.كوم نيوز» سابقًا، عزت «TRM Labs» الهجوم إلى «TraderTraitor» بثقة عالية، مستندةً إلى نشاط بلوكتشين والمعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها خارج الشبكات العامة. كما حدد المحقق المستقل زاك إكس بي تي مجموعة «لازاروس» الكورية الشمالية، التي تم ربطها بـ «ترايدر ترايتور»، باعتبارها الجاني المحتمل.

وعززت شركة «تشيناليزيس» لاحقًا هذا التقييم بعد أن حددت صلات بين الأموال المسروقة من «باينانس» والأصول المرتبطة بهجوم وقع في سبتمبر على منصة «بيتجيت»، والذي كان قد نُسب سابقاً إلى قراصنة كوريين شماليين.