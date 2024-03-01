انتقاد رئيسة المفوضية الأوروبية بسبب استخدامها المتكرر لطائرة خاصة

استقلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، طائرة خاصة 23 مرة العام الماضي. ويضعها هذا متقدمة بفارق كبير على المفوضين الـ27، حيث قاموا ككل باستغلال 29 رحلة فقط من هذا القبيل في عام 2023، وفقاً لوثيقة طلبها عضو البرلمان الأوروبي زعيم حزب دي لينكه اليساري المتطرف في ألمانيا مارتن شيرديفان، وحصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ووفقاً لمدونة قواعد السلوك للمفوضين، يجب استخدام الطائرات الخاصة في حالات استثنائية فقط. وسافر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بطائرة خاصة مرتين فقط خلال هذه الفترة، وفقاً للوثيقة. وبحسب القائمة، من بين رحلات فون دير لاين على متن طائرة خاصة في عام 2023، كانت هناك ثلاث رحلات بين بروكسل وستراسبورغ.

وهناك خطوط قطارات تستغرق أقل من خمس ساعات للرحلة، حسبما قال شيرديفان لمجلة دير شبيغل الألمانية، في تعليقات نشرت يوم الأربعاء. وتنص مدونة قواعد السلوك للمفوضين على ما يلي: «يجب النظر بعناية في جميع الخيارات، بما في ذلك الجدولة البديلة، بحيث لا يُنظر للطائرة الخاصة إلا كملاذ أخير».

وقال شيرديفان لدير شبيغل: «إنه لأمر مخزٍ أن رئيسة المفوضية لاتزال تعتمد على طائرات خاصة في مواجهة أزمة المناخ».

وبالمقارنة مع الرحلات الجوية العادية من الدرجة الاقتصادية، يمكن للطائرات الخاصة أن تنبعث منها ما بين 10 إلى 20 ضعف كمية التلوث الكربوني، حسبما زعمت إحدى المجموعات المعنية بالبيئة. وأدت مثل هذه الأرقام إلى زيادة مستوى التدقيق على كبار الشخصيات في أوروبا، مع تعرض رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على وجه الخصوص للمتاعب بسبب استخدامه المتكرر للطائرات الخاصة، في وقت سابق من هذا العام. وبحسب تقرير لصحيفة بوليتيكو، فإن ميشيل هو مستخدم معتاد لمثل هذه الطائرات، حيث طار، فقط، على متن طائرات تجارية في 18 مهمة دبلوماسية من أصل 112 بين عامي 2019 و2022.

• وفقاً لمدونة قواعد السلوك للمفوضين، يجب استخدام الطائرات الخاصة في حالات استثنائية فقط.