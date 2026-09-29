تحطم طائرة عسكرية روسية ومقتل 6 من طاقمها

تحطمت طائرة عسكرية روسية الثلاثاء في منطقة آمور في أقصى الشرق الروسي، ما أسفر عن مقتل ستة من أفراد طاقمها وإصابة آخر، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة، بحسب ما نقلت عنها وكالة "تاس" الرسمية، إن "طائرة من طراز تو-95 تحطمت في 29 سبتمبر في منطقة آمور خلال رحلة تدريبية".

وأضافت أن الطائرة سقطت في منطقة غير مأهولة، مشيرة إلى أنه "بحسب المعطيات الأولية، قُتل ستة من أفراد الطاقم، فيما أصيب شخص واحد ونُقل إلى منشأة طبية".

وأوضحت أن الطائرة لم تكن تحمل ذخائر.

وطائرة "تو-95" قاذفة كبيرة قادرة على حمل أسلحة نووية، صُمّمت في الاتحاد السوفييتي. وغالبا ما تستخدمها روسيا في تدريبات عسكرية.