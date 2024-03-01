تقرير برلماني بريطاني يحمّل «مستر بين» مسؤولية تراجع مبيعات السيارات الكهربائية

حمّل دليل تم تقديمه إلى مجلس اللوردات الممثل البريطاني المشهور بأداء شخصية «مستر بين» مسؤولية تدهور سمعة السيارات الكهربائية في بريطانيا. وقال مركز الأبحاث البيئية «التحالف الأخضر» أمام أعضاء المجلس إن «واحداً من أكثر المقالات التي ألحقت ضرراً بالسيارات الكهربائية كان المقال الذي كتبه روان اتكينسون، في صحيفة الغارديان، والذي ثبت أنه ملفق».

وكتب الممثل اتكينسون، الذي اشتهر بتقديم شخصية «مستر بين» في التسعينات، في المقال الذي تم نشره في يونيو 2023 يقول إن السيارات الكهربائية «بلا روح».

وتأتي هذه الأنباء في حين من المقرر حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الديزل والبنزين اعتباراً من 2035، وفقاً لاستراتيجية رئيس الوزراء ريشي سوناك للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية في بريطانيا، وهي الاستراتيجية التي تستهدف أيضاً تشجيع السائقين على شراء سيارات كهربائية. وتراجعت مبيعات السيارات الكهربائية في بريطانيا بشدة خلال أول شهرين من العام الماضي، مقارنة بزيادتها خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويعتبر اتكينسون من مؤيدي السيارات التي تعمل بمحركات بنزين، ويمتلك مجموعة من أقوى السيارات الرياضية. وهو حاصل على درجة جامعية في الهندسة الكهربائية والإلكترونيات ودرجة الماجستير في نظم التحكم. وقال الممثل إن اهتمامه بالسيارات دفعه إلى استخدام السيارات الكهربائية في مراحلها الأولى.