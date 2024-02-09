الأمير ويليام يكسر الصمت بشأن مرض والده

أعرب الأمير ويليام عن امتنانه لتدفق التعاطف مع عائلته، بعد تشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان. وانضم إلى أمير ويلز، توم كروز، وهو صديق قديم للنظام الملكي، في جمعية الإسعاف الجوي الخيرية بلندن، حيث قال الأمير ويليام إنه «يقدر حقاً لطف الجميع» بعد تشخيص إصابة الملك تشارلز. وأعلن قصر باكنغهام، الاثنين، أنه تم تشخيص إصابة الملك تشارلز الثالث بنوع من السرطان، ويخضع للعلاج.

وفي مارس 2020، أصبح الأمير ويليام راعياً لجمعية الإسعاف الجوي الخيرية، في لندن، بعد دعم حملة الذكرى الـ30 لتأسيسها. وعمل ويليام سابقاً طيار إسعاف جوي في مؤسسة «إيست أنغليا» للإسعاف الجوي في الفترة من 2015 إلى 2017.

وقال أمير ويلز مازحاً، بشأن حضور الصديق الشهير، لهذا الحدث الخيري من خلال منشور تمت مشاركته على موقع «إكس»: «سعدت لرؤيتك هنا، توم كروز» وكتب في منشور آخر، «الاحتفال بأبطال الإسعاف. إن سرعتهم وخبرتهم وتفانيهم الذي لا يتزعزع يجعل المدينة أكثر أماناً».

وفي وقت سابق من صباح الأربعاء، عاد أمير ويلز إلى العمل، للمرة الأولى منذ الكشف عن تشخيص إصابة والده بالسرطان. وكان هذا أيضاً أول ظهور ملكي للأمير ويليام منذ الجراحة التي خضعت لها زوجته كيت ميدلتون، في البطن.

واستضاف ويليام حفل استقبال في قلعة وندسور، والذي اعترف بالإنجازات الاستثنائية من خلال ستة أوسمة من الفروسية ووسامين للجدارة. ويتم منح المتلقين وسام الإمبراطورية البريطانية.

وشاركت باتريشيا سبروس، وهي ممرضة حصلت على وسام الإمبراطورية البريطانية، تجاربها من هذا الحدث، والتي تضمنت محادثة مع أمير ويلز. وكتبت سبروس على موقع «لينكد إن»، «قال الأمير ويليام إن هناك ممرضتين فلبينيتين لدى كاثرين تعتنيان بها، وكانتا رائعتين ولطيفتين».

• عمل ويليام طيار إسعاف جوي في «إيست أنغليا».