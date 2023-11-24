حملة تعاطف مع «ملكة الإعلام المصري» نجوى إبراهيم

تعرّضت الإعلامية والفنانة المصرية نجوى إبراهيم، صاحبة واحد من أبرز برامج الأطفال العربية، لحملة تنمر على وسائل الاتصال الاجتماعي، طالبتها بالاعتزال بسبب «سنها ومرضها»، بزعم المتنمرين. وواجهت نجوى إبراهيم المتنمرين، مؤكدة على حقها في التواصل مع جمهورها، وأثارت الحملة موجة تعاطف في الوسط الثقافي والفني والشعبي، خصوصاً من جيل الثمانينات الذي ارتبط ببرنامجها الموجه للأطفال. ورأى خبراء إعلاميون المواجهة نموذجاً إيجابياً في مواجهة التنمر وحملات الاغتيال المعنوي السائدة على شبكات التواصل.

وفاجأت الإعلامية نجوى إبراهيم، الشهيرة بـ«ماما نجوى»، جمهورها بتصريحات على برنامجها «بيت العز»، على إذاعة «إف.إم»، قالت فيها «أنا أول مرة اقرأ تعليقات كثيرة جداً ضدي. يا نهار أبيض على اللي اتقال، يا جماعة أنا عندي 80 سنة، وغلبانة، ومريضة بالسرطان، وعملت 7000 عملية جراحية، وحاموت قريب، أنا لا أعمل من أجل تربية أولادي، بل لأني فرحانة ومبسوطة بكم وباتشرف بكلامي معاكم. اهدأوا من فضلكم، حبوا بعضكم شوية، هناك أناس يستكثرون الابتسامة على الوجوه.. ماذا تريدون؟».

وأثارت تصريحات نجوى إبراهيم ردود أفعال واسعة، وأطلق متابعون «وسم» تضامناً معها بعنوان «ماما نجوى كلنا بنحبك»، وأطلق عليها متابعون لقب «ملكة الإعلام المصري»، رداً لاعتبارها، وتقديراً لأدوارها الريادية، ووجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة إليها، قال فيها «لمن يا سيدتي تتوجهين بخطابك وبكل هذه المرارة؟ هذه فئة لا تستحق منك أدنى اهتمام ولو بحرف واحد. هي فئة اختارت أن تمثل جانب القبح والظلام والحقد الأسود، ووجدت في السوشيال ميديا متنفساً لها».

وقال الإعلامي شريف عامر في تغريدة «نجوى إبراهيم هي الإعلامية التي كانت الأمهات تنتظر ظهورها على الشاشة ليتركن أطفالهن يتفرجوا عليها وهن مطمئنات»، وعلقت الفنانة وفاء عامر «حضرتك الماضي والحاضر والمستقبل، ستظلين من أهم وأجمل المذيعات العرب». وقالت الفنانة سماح أنور «نجوى إبراهيم شخصية قيمة وعظيمة، ولديها عقل يشع بالنور، وهذا لا يتناسب مع الظلام والشر الذي يعرفه هذا العصر». وكتب الفنان صلاح عبدالله «الذين ذكروا هذا الكلام يستحقون قطع ألسنتهم، علينا أن نقاطع أصحاب هذه الأخلاق».

الجدير بالذكر أن نجوى إبراهيم بدأت مسيرتها في التلفزيون المصري عام 1965، وقدمت العديد من البرامج مثل «6 على 6»، و«صباح الخير يا مصر»، و«اخترنا لك»، لكن شهرتها الإعلامية الأوسع كانت مع برنامج «مساء الخير يا مصر»، الذي كانت تحاور فيه الشخصية الكرتونية «بقلظ»، كما قدمت نجوى إبراهيم 12 فيلماً سينمائياً، أهمها فيلم «الأرض»، للمخرج يوسف شاهين، و«فجر الإسلام» لصلاح أبوسيف، و«الرصاصة لاتزال في جيبي»، لحسام الدين مصطفى.