محلل سياسي: الحرب بين أميركا والصين ليست حتمية

قال المحلل السياسي الأميركي، تيدفورد تايلر، مسؤول البرامج في مؤسسة «ستاند توجزر ترست» إنه يمكن للإنسان أن يرفض الادعاء بأن الحرب بين أميركا والصين حتمية، بينما يعترف بحكمة بما هو ممكن، ويستعد للأسوأ، فالقوى العظمى التي تمتلك القوة العسكرية والاقتصادية تخوض الحروب، لكن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين لها سمتان غير شائعتين في التنافس بين القوى العظمى. ويرى تايلر أن السمة الأولى هي أن منطقة شرق آسيا لديها ما يعرف بـ«جغرافية سلام». وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه تحديات في إظهار قوتها في القارة الآسيوية، بينما تواجه الصين عقبات كبيرة في إظهار قوتها خارج القارة. ونتيجة للتطورات في الصواريخ وأجهزة الاستشعار «منع الوصول ومنع دخول المنطقة»، يتمتع المدافعون بمزايا جغرافية كبيرة ضد الهجوم، وقد يوفر هذا لكل من الولايات المتحدة والصين حماية أساسية لأهدافهما الاستراتيجية «القيادة المشتركة» بالنسبة للولايات المتحدة، و«الدفاع النشط» بالنسبة للصين.

ويرى أن السمة الثانية للعلاقة بين الولايات المتحدة والصين هي أن القوتين العظميين بينهما ترابط اقتصادي غير مسبوق، على الرغم من محاولتهما الانفصال بشكل انتقائي. وهناك علاقة لاتزال مترسخة بقوة، ليس فقط مع بعضها بعضاً، بل داخل النظام التجاري نفسه والتمويل العالمي، وهذا لا يمنع الحرب، لكنه يزيد بشكل كبير من التكاليف المباشرة وغير المباشرة للحرب، طالما يستطيع الجانبان توقع مكاسب مستقبلية من التجارة.