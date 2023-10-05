مقتل 3 صيادين من الفلبين جراء تصادم قاربهم بناقلة نفط

أعلن خفر السواحل في الفلبين، أمس، أن ثلاثة صيادين فلبينيين لقوا حتفهم، إثر اصطدام ناقلة نفط خام ترفع علم جزر مارشال بقارب الصيد الخاص بهم في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. ونجا 10 صيادين آخرون من الحادث الذي وقع يوم الإثنين، بالقرب من سكاربورو شول، التي تسمى محلياً باجو دي ماسينلوك. وقال خفر السواحل إن قارب الصيد الفلبيني «ديرين» كان راسياً على بعد نحو 85 ميلاً بحرياً قبالة سكاربورو شول، حيث يشتبه في أن الناقلة باسيفيك آنا اصطدمت به. وأضاف خفر السواحل أن التحقيق لايزال جارياً، لكن حركة الملاحة البحرية أظهرت أن موقع السفينة آنا في المحيط الهادئ وقت وقوع الحادث «يتوافق مع التفاصيل التي قدمها الصيادون».

وأعرب الرئيس فرديناند ماركوس الابن، عن عميق حزنه بشأن وفاة الصيادين الفلبينيين وحث الشعب على عدم التكهن بشأن أسئلة مثل ما إذا كانت السفينة التي اصطدمت بالقارب «ديرين» سفينة صينية بالفعل. وأضاف الرئيس في منشور عبر موقع أكس (تويتر سابقاً): «مازال الحادث قيد التحقيق للتأكد من التفاصيل والملابسات المحيطة بالاصطدام». وتقع سكاربورو شول، المعروفة أيضاً في الصينية باسم هوانجيان داو أو الشعاب الديمقراطية، على بعد 230 كيلومتراً من الساحل الشمالي الغربي الفلبيني.

وأزال خفر السواحل الفلبيني، الأسبوع الماضي، حواجز عائمة وضعتها الصين عند قطاع من سكاربورو شول، ما حال دون دخول الصيادين الفلبينيين إلى المنطقة الواقعة في منطقة الفلبين الاقتصادية الخالصة.